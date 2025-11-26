Η αλάνθαστη συνταγή του θρύλου της γαστρονομίας Jacques Pépin για αυγά με μαγιονέζα

Μία από τις καλύτερες σάλτσες που δημιουργήθηκαν ποτέ, και ίσως η πιο χρήσιμη, η μαγιονέζα είναι ένα λείο γαλάκτωμα ωμών κρόκων αυγού και λαδιού που ταιριάζει με πολλά κρύα φαγητά: Αυγά, μαγειρεμένα λαχανικά όπως σπαράγγια, μπρόκολο και αγκινάρες, φρέσκες ντομάτες και σαλάτες λαχανικών, ψάρια και οστρακοειδή ποσέ, και κοτόπουλο.

Η προσθήκη μουστάρδας είναι ιδανική γιατί είναι ένας ισχυρός συνδετικός παράγοντας και, με τον κρόκο, κρατάει το γαλάκτωμα ενωμένο.

Το λάδι πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου—αν είναι κρύο, η μαγιονέζα θα κόψει.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμη μαγιονέζα για καθημερινή χρήση, αλλά όταν τα πιάτα βάζουν τη σάλτσα στο επίκεντρο—όπως στα oeufs mayonnaise—προτιμήστε χειροποίητη.

Η συνταγή για μαγιονέζα δίνει 2½ φλιτζάνια, κάτι που θα σας αφήσει περίσσευμα για μελλοντικά γεύματα.

Τα Oeufs mayonnaise (αυγά μαγιονέζα) είναι ένα νόστιμο πρώτο πιάτο.

Είναι εύκολα στην προετοιμασία αν και πρέπει τα αυγά να είναι σωστά μαγειρεμένα.

Οδηγίες

Βήμα 1

Φτιάξτε τη μαγιονέζα:

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε μαζί τη μουστάρδα, το ξύδι, το αλάτι, το λευκό πιπέρι και τους κρόκους των αυγών.

Χτυπώντας συνεχώς, προσθέστε πολύ σταδιακά το λάδι, ξεκινώντας με μερικές σταγόνες τη φορά, μέχρι να ενσωματωθεί όλο το λάδι και να σχηματιστεί μια πηχτή σάλτσα.

Εναλλακτικά, σε έναν επεξεργαστή τροφίμων ή μπλέντερ, χτυπήστε μαζί τη μουστάρδα, το ξύδι, το αλάτι, το λευκό πιπέρι, τους κρόκους των αυγών και 1 κουταλιά της σούπας κρύο νερό.

Με τη μηχανή σε λειτουργία, σε αργή, σταθερή ροή, προσθέστε το λάδι και αναμείξτε μέχρι να πήξει.

Μεταφέρετε σε ένα μπολ, σκεπάστε και βάλτε στο ψυγείο μέχρι να είναι έτοιμο για χρήση.

Βήμα 2

Φτιάξτε τα αυγά: Σε μια μέτρια κατσαρόλα με βραστό νερό, χαμηλώστε απαλά τα αυγά.

Φέρτε το νερό ξανά σε βρασμό, στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια-υψηλή και σιγοβράστε για ακριβώς 9 λεπτά.

Αδειάστε το ζεστό νερό και κουνήστε την κατσαρόλα για να σπάσουν τα τσόφλια των αυγών.

Γεμίστε την κατσαρόλα με κρύο νερό και πάγο και αφήστε τα στην άκρη να κρυώσουν.

Βήμα 3

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε μαζί την κέτσαπ, μερικές δόσεις καυτερής σάλτσας (ή ανάλογα με τη γεύση), 3 κουταλιές της σούπας από τη φυλαγμένη μαγιονέζα και κρύο νερό, όπως χρειάζεται, για να φτιάξετε μια πηχτή σάλτσα.

Βήμα 4

Καθαρίστε τα αυγά από το τσόφλι και κόψτε τα στη μέση κατά μήκος. Σε τέσσερα πιάτα, φτιάξτε βάσεις από μαρούλι, αν επιθυμείτε.

Μοιράστε ομοιόμορφα τα αυγά με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω στα πιάτα, στη συνέχεια απλώστε ομοιόμορφα με κουτάλι τη σάλτσα κέτσαπ-μαγιονέζας και καλύψτε με τις αντζούγιες, την κάπαρη και το κρεμμύδι.