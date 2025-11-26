Η αλάνθαστη συνταγή του θρύλου της γαστρονομίας Jacques Pépin για αυγά με μαγιονέζα

marinasiskos

timeout

Η αλάνθαστη συνταγή του θρύλου της γαστρονομίας Jacques Pépin για αυγά με μαγιονέζα

Μία από τις καλύτερες σάλτσες που δημιουργήθηκαν ποτέ, και ίσως η πιο χρήσιμη, η μαγιονέζα είναι ένα λείο γαλάκτωμα ωμών κρόκων αυγού και λαδιού που ταιριάζει με πολλά κρύα φαγητά: Αυγά, μαγειρεμένα λαχανικά όπως σπαράγγια, μπρόκολο και αγκινάρες, φρέσκες ντομάτες και σαλάτες λαχανικών, ψάρια και οστρακοειδή ποσέ, και κοτόπουλο.

Συνταγή για γαλοπούλα από τον σεφ Godon Ramsay – Ιδανική για την «Ημέρα των Ευχαριστιών»

Η προσθήκη μουστάρδας είναι ιδανική γιατί είναι ένας ισχυρός συνδετικός παράγοντας και, με τον κρόκο, κρατάει το γαλάκτωμα ενωμένο.

Το λάδι πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου—αν είναι κρύο, η μαγιονέζα θα κόψει.

Συνταγή για την κορυφαία σαλάτα ζυμαρικών του Jamie Oliver

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμη μαγιονέζα για καθημερινή χρήση, αλλά όταν τα πιάτα βάζουν τη σάλτσα στο επίκεντρο—όπως στα oeufs mayonnaise—προτιμήστε χειροποίητη.

Η συνταγή για μαγιονέζα δίνει 2½ φλιτζάνια, κάτι που θα σας αφήσει περίσσευμα για μελλοντικά γεύματα.

Σπιτικά μακαρόνια με τυρί σε πέντε απλά βήματα – Η συνταγή που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους

Τα Oeufs mayonnaise (αυγά μαγιονέζα) είναι ένα νόστιμο πρώτο πιάτο.
Είναι εύκολα στην προετοιμασία αν και πρέπει τα αυγά να είναι σωστά μαγειρεμένα.

Οδηγίες

Βήμα 1

Φτιάξτε τη μαγιονέζα:

  • Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε μαζί τη μουστάρδα, το ξύδι, το αλάτι, το λευκό πιπέρι και τους κρόκους των αυγών.
  • Χτυπώντας συνεχώς, προσθέστε πολύ σταδιακά το λάδι, ξεκινώντας με μερικές σταγόνες τη φορά, μέχρι να ενσωματωθεί όλο το λάδι και να σχηματιστεί μια πηχτή σάλτσα.
  • Εναλλακτικά, σε έναν επεξεργαστή τροφίμων ή μπλέντερ, χτυπήστε μαζί τη μουστάρδα, το ξύδι, το αλάτι, το λευκό πιπέρι, τους κρόκους των αυγών και 1 κουταλιά της σούπας κρύο νερό.
  • Με τη μηχανή σε λειτουργία, σε αργή, σταθερή ροή, προσθέστε το λάδι και αναμείξτε μέχρι να πήξει.
  • Μεταφέρετε σε ένα μπολ, σκεπάστε και βάλτε στο ψυγείο μέχρι να είναι έτοιμο για χρήση.

Βήμα 2

Φτιάξτε τα αυγά: Σε μια μέτρια κατσαρόλα με βραστό νερό, χαμηλώστε απαλά τα αυγά.

  • Φέρτε το νερό ξανά σε βρασμό, στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια-υψηλή και σιγοβράστε για ακριβώς 9 λεπτά.
  • Αδειάστε το ζεστό νερό και κουνήστε την κατσαρόλα για να σπάσουν τα τσόφλια των αυγών.
  • Γεμίστε την κατσαρόλα με κρύο νερό και πάγο και αφήστε τα στην άκρη να κρυώσουν.

Βήμα 3

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε μαζί την κέτσαπ, μερικές δόσεις καυτερής σάλτσας (ή ανάλογα με τη γεύση), 3 κουταλιές της σούπας από τη φυλαγμένη μαγιονέζα και κρύο νερό, όπως χρειάζεται, για να φτιάξετε μια πηχτή σάλτσα.

Βήμα 4

Καθαρίστε τα αυγά από το τσόφλι και κόψτε τα στη μέση κατά μήκος. Σε τέσσερα πιάτα, φτιάξτε βάσεις από μαρούλι, αν επιθυμείτε.

Μοιράστε ομοιόμορφα τα αυγά με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω στα πιάτα, στη συνέχεια απλώστε ομοιόμορφα με κουτάλι τη σάλτσα κέτσαπ-μαγιονέζας και καλύψτε με τις αντζούγιες, την κάπαρη και το κρεμμύδι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βράβευση της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ για το ερευνητικό έργο 90 χρόνων

Αργή επούλωση πληγών και άλλα 4 σημάδια που μπορεί να είναι συμπτώματα διαβήτη

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά τους – Στις 10.30 π.μ οι ανακοινώσεις

Εκατομμύρια διαδικτυακές ταυτότητες έχουν κλαπεί – Μάθετε αν βρίσκεστε σε κίνδυνο;

Σερ Μπέντζαμιν Σλέιντ: Ο 79χρονος αριστοκράτης που ψάχνει σύζυγο «20 χρόνια νεότερη» με αυστηρούς κανόνες
περισσότερα
11:00 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Γιατί κάποιοι άνθρωποι αναζητούν διαρκώς επιβεβαίωση; – Η απάντηση ίσως κρύβεται σε 7 εμπειρίες που είχαν σε παιδική ηλικία

Μεγαλώνοντας, όλοι χρειαζόμαστε επιβεβαίωση σε έναν βαθμό, ωστόσο για κάποιους, αυτή η ανάγκη ...
10:00 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Στις 26 Νοεμβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν πολυπόθητες ευλογίες από το σύμπαν. Το τρίγωνο...
09:00 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»

Σε μια ανάρτηση στο subreddit με τίτλο “Μήπως έχω άδικο;”, η αφηγήτρια εξήγησε ότι...
06:15 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το γαλλικό κλειδί σε 7 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»