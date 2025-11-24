Συνταγή για την κορυφαία σαλάτα ζυμαρικών του Jamie Oliver

Συνταγή για την κορυφαία σαλάτα ζυμαρικών του Jamie Oliver. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για την κορυφαία σαλάτα ζυμαρικών του Jamie Oliver

Η πρόταση του Jamie Oliver είναι μια τέλεια συνταγή για μια σαλάτα – εξαιρετικά απλή, νόστιμη και υπέροχη για ένα ελαφρύ γεύμα ή μπάρμπεκιου.

  • Χρόνος: 5 λεπτά
  • Βαθμός δυσκολίας: Πολύ εύκολο
  • Μερίδες: 4

Διατροφική αξία ανά μερίδα

  • Θερμίδες: 507 kcal 25%
  • Λιπαρά: 24,6 γρ. 35%
  • Κορεσμένα: 4,8 γρ. 24%
  • Σάκχαρα: 7,4 γρ. 8%
  • Αλάτι :1,1 γρ. 18%
  • Πρωτεΐνη: 11,4 γρ. 23%
  • Υδατάνθρακες: 63,6 γρ. 25%
  • Φυτικές ίνες: 4,5 γρ. –

Υλικά για τη συνταγή

  • 310γρ. μικρά ζυμαρικά σε σχήμα κοχυλιού
  • 3 σκελίδες σκόρδο
  • 255γρ. κίτρινα ντοματίνια
  • 255γρ. κόκκινα ντοματίνια
  • 1 χούφτα μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι
  • 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο σχοινόπρασο
  • 1 χούφτα φρέσκο βασιλικό
  • ½ αγγούρι
  • 4 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι κρασιού, ή για γεύση
  • 7 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
  • θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

  • Βράστε νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλάτι.
  • Ρίξτε μέσα τα ζυμαρικά και τις σκελίδες σκόρδου, βράστε μέχρι να γίνουν al dente, στραγγίστε και περάστε τα κάτω από κρύο νερό για να κρυώσουν.
  • Βάλτε το σκόρδο στην άκρη για να το χρησιμοποιήσετε για τη σάλτσα.
  • Βάλτε τα ζυμαρικά σε ένα μπολ.
  • Κόψτε τις ντομάτες, τις ελιές, το σχοινόπρασο, τον βασιλικό και το αγγούρι σε κομμάτια περίπου στο μισό μέγεθος των ζυμαρικών και προσθέστε τα στο μπολ.
  • Πιέστε τις σκελίδες σκόρδου έξω από τη φλούδα τους και λιώστε τες σε ένα γουδί και γουδοχέρι. Προσθέστε το ξύδι, το λάδι και τα καρυκεύματα.
  • Περιχύστε αυτό πάνω από τη σαλάτα, προσθέτοντας λίγα ακόμη καρυκεύματα για γεύση.

