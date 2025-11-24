Συνταγή για την κορυφαία σαλάτα ζυμαρικών του Jamie Oliver

Η πρόταση του Jamie Oliver είναι μια τέλεια συνταγή για μια σαλάτα – εξαιρετικά απλή, νόστιμη και υπέροχη για ένα ελαφρύ γεύμα ή μπάρμπεκιου.
- Χρόνος: 5 λεπτά
- Βαθμός δυσκολίας: Πολύ εύκολο
- Μερίδες: 4
Διατροφική αξία ανά μερίδα
- Θερμίδες: 507 kcal 25%
- Λιπαρά: 24,6 γρ. 35%
- Κορεσμένα: 4,8 γρ. 24%
- Σάκχαρα: 7,4 γρ. 8%
- Αλάτι :1,1 γρ. 18%
- Πρωτεΐνη: 11,4 γρ. 23%
- Υδατάνθρακες: 63,6 γρ. 25%
- Φυτικές ίνες: 4,5 γρ. –
Υλικά για τη συνταγή
- 310γρ. μικρά ζυμαρικά σε σχήμα κοχυλιού
- 3 σκελίδες σκόρδο
- 255γρ. κίτρινα ντοματίνια
- 255γρ. κόκκινα ντοματίνια
- 1 χούφτα μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι
- 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο σχοινόπρασο
- 1 χούφτα φρέσκο βασιλικό
- ½ αγγούρι
- 4 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι κρασιού, ή για γεύση
- 7 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση
- Βράστε νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλάτι.
- Ρίξτε μέσα τα ζυμαρικά και τις σκελίδες σκόρδου, βράστε μέχρι να γίνουν al dente, στραγγίστε και περάστε τα κάτω από κρύο νερό για να κρυώσουν.
- Βάλτε το σκόρδο στην άκρη για να το χρησιμοποιήσετε για τη σάλτσα.
- Βάλτε τα ζυμαρικά σε ένα μπολ.
- Κόψτε τις ντομάτες, τις ελιές, το σχοινόπρασο, τον βασιλικό και το αγγούρι σε κομμάτια περίπου στο μισό μέγεθος των ζυμαρικών και προσθέστε τα στο μπολ.
- Πιέστε τις σκελίδες σκόρδου έξω από τη φλούδα τους και λιώστε τες σε ένα γουδί και γουδοχέρι. Προσθέστε το ξύδι, το λάδι και τα καρυκεύματα.
- Περιχύστε αυτό πάνω από τη σαλάτα, προσθέτοντας λίγα ακόμη καρυκεύματα για γεύση.