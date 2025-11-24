Ολγα Μιχαλοπούλου – Χάρης Καρύδης: Ερωτας με φόντο την Ακρόπολη

Επειτα από έναν χρόνο σχέσης, οι ηθοποιοί Ολγα Μιχαλοπούλου και Χάρης Καρύδης αποφάσισαν να συγκατοικήσουν σε ένα διαμέρισμα με ανεμπόδιστη θέα σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Αθήνας.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mια νέα αρχή κάνουν η Ολγα Μιχαλοπούλου και ο Χάρης Καρύδης-Μαρωνίτης, έπειτα από έναν χρόνο κοινής πορείας. Αφού οι δυο τους βεβαιώθηκαν ότι ο έρωτάς τους ολοένα και δυναμώνει, έκριναν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να μοιραστούν την ίδια στέγη.

Ετσι, αφού αποδύθηκαν σε έναν αγώνα για την αναζήτηση του ιδανικού σπιτιού, έπειτα από αρκετές εβδομάδες κατάφεραν να το βρουν. Πρόκειται για ένα υπέροχο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, με θέα το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο είναι τόσο κοντά ώστε από τα τζάμια μάλιστα φαίνονται ακόμη και τα εκθέματα.

Και επειδή για εκείνους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ατμόσφαιρα εκτός από την εκπληκτική θέα, έχουν σκοπό να δημιουργήσουν μια αίσθηση ζεστασιάς και ηρεμίας στο πρώτο κοινό σπίτι τους. Η Ολγα, αδελφή της ηθοποιού Χρύσας Μιχαλοπούλου, φαίνεται ότι βρήκε στον Χάρη τον άνθρωπο που ταιριάζει απόλυτα στον δικό της ρυθμό ζωής.

Εκείνος παραμένει ιδιαίτερα διακριτικός στα social media, έχοντας επιλέξει να προστατεύει τις προσωπικές του στιγμές. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν τον ηθοποιό εξηγούν ότι ανυπομονούσε για τη στιγμή που θα μετακόμιζε μαζί με τη σύντροφό του στη νέα τους κατοικία. Ο ίδιος, μάλιστα, σε post που ανέβασε η Ολ. Μιχαλοπούλου, φαίνεται να έχει αναλάβει το βάψιμο του σπιτιού.

«Αέρας είναι εκείνο το ανάλαφρο πράγμα που γυρίζει γύρω από το κεφάλι σου και γίνεται ακόμα ελαφρύτερο όταν γελάς», είναι το μότο του Χ. Καρύδη, ο οποίος αποφοίτησε από το Θέατρο Τέχνης το 2023. Στις 4 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο ηθοποιός έχει πρεμιέρα με την παράσταση «Η Τρισεύγενη μιλά. Η Ερωφίλη ακούει», σε επιμέλεια της Κορίνας Βουγιούκα.

Ανανεωμένοι και γεμάτοι ενθουσιασμό για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους που μόλις ξεκίνησαν να γράφουν, οι δυο τους ανυπομονούν να δημιουργήσουν τις μικρές συνήθειες και τη δική τους καθημερινότητα με φόντο το υπέροχο σπίτι τους.