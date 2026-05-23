Κρήτη: «Αρκετά κακοποιημένο» το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ – Τι είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνεμένο, στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τη μητέρα με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ενώ οι διωκτικές αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο, τον πρώην σύντροφο της μητέρας, ο οποίος έχει δηλωθεί ως πατέρας του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ήρθε στο φως όταν το τρίχρονο κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν σε παιδική χαρά. Κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, ωστόσο, οι γιατροί εντόπισαν πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, με αποτέλεσμα οι αρχές να προσανατολίζονται πλέον στην εκδοχή της παιδικής κακοποίησης.

Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Τι λέει η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Ertnews, είπε ότι το παιδί «περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς στους αστυνομικούς ως αρκετά κακοποιημένο», ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. «Φαίνεται ότι υπάρχει κακοποίηση, φυσικά περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να δούμε αν τα τραύματα προκλήθηκαν σε βάθος χρόνου και με ποιον τρόπο» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Γιαννακός: Το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από πολλαπλά χτυπήματα

Σταθερή αλλά σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση του 3χρονου παιδιού που νοσηλεύεται στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο. Όπως τόνισε, το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα του, κυρίως στο κεφάλι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του, στη συνέχεια διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κριθεί αναγκαία χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, με εισαγγελική εντολή διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων και τρία ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία επίσης φέρουν τραύματα, ωστόσο βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Συγκινητική και η ανάρτηση του Διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργου Μπεα:

«Μέσα σε δύσκολες και ιδιαίτερα ευαίσθητες συνθήκες, ένιωσα για ακόμη μία φορά βαθιά περηφάνια ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

Περηφάνια για τους ανθρώπους μας. Για τα άμεσα αντανακλαστικά, την επιστημονική επάρκεια, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη ψυχή που κρύβεται πίσω από κάθε πράξη φροντίδας. Τρία μικρά παιδιά, μόλις 6 μηνών, 6 και 8 ετών, από το περιβάλλον της μικρούλας που διασωληνώθηκε χθες, βρέθηκαν ξαφνικά στην ανάγκη προστασίας, φροντίδας και ασφάλειας.

Οι Παιδίατροι, οι Γενικοί Χειρουργοί, ο Ορθοπεδικός, οι Ακτινολόγοι, αλλά πάνω απ’ όλους οι Νοσηλευτές μας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κινητοποιήθηκαν ακαριαία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξασφαλίστηκαν ρουχαλάκια, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι απαιτούνταν ώστε το παιδιατρικό μας τμήμα να μετατραπεί σε μια ζεστή αγκαλιά για τα μικρά παιδιά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στοΤο Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, την προσφορά ρουχισμού και παιχνιδιών, που πραγματικά έκαναν να φωτιστούν ξανά τα παιδικά πρόσωπα. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην εξαιρετική συνεργασία με το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων και την Εισαγγελία Ανηλίκων, που λειτούργησαν με ταχύτητα, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Σε στιγμές σαν κι αυτές, η υγεία ξεπερνά τα όρια της ιατρικής πράξης. Γίνεται προστασία, αξιοπρέπεια, συνεργασία, ανθρωπιά.

Σήμερα νιώθω βαθιά συγκινημένος και ευγνώμων για το προσωπικό του Νοσοκομείου μας. Γιατί απέδειξαν, για ακόμη μία φορά, ότι πίσω από τις λευκές μπλούζες υπάρχουν άνθρωποι που δεν προσφέρουν μόνο θεραπεία… αλλά και ελπίδα»