Μπαρτζώκας: «Θα είναι μία πραγματική μάχη, μας αξίζει που είμαστε εδώ» – Τι δήλωσε για τον τελικό του Final Four με τη Ρεάλ

Ως μία πραγματική μάχη ανάμεσα σε δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης περιέγραψε τον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague (24/5, 21:00), ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο τεχνικός των “ερυθρόλευκων”, ο οποίος μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε ενόψει του τελικού, ανέφερε πως τέτοιες στιγμές αποτελούν κορυφαίες εμπειρίες για κάθε προπονητή και αθλητή, ενώ υπογράμμισε ότι οι αναμετρήσεις με τη Ρεάλ έχουν πάντα ξεχωριστή ένταση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε αισιόδοξος και ξεκάθαρος για την ετοιμότητα της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι ο Ολυμπιακός θα δουλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή σε αγωνιστικό και πνευματικό επίπεδο.

«Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι το να παίζεις έναν τελικό απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως η Ρεάλ. Θα είναι μία πραγματική μάχη. Όπως ήταν και κάθε φορά στο παρελθόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Μας αξίζει που είμαστε εδώ όπως αξίζει και στη Ρεάλ φυσικά. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχικά και τακτικά. Να προσαρμοστούμε σε όσα θα κάνει η Ρεάλ και να τα εφαρμόσουμε. Τίποτα περισσότερο. Είμαστε χαρούμενοι και ανυπομονούμε για το παιχνίδι», τόνισε ο κόουτς του Ολυμπιακού.