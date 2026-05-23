Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 17 σπίτια στη Σαντορίνη: Κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάνναβης και 18.000 ευρώ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Σαντορίνη οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 31 και 59 ετών. Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (22/5) σε 17 σπίτια του νησιού, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 4,7 κιλά κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 18.150 ευρώ.

Συνολικά ελέγχθηκαν 68 άτομα, εκ των οποίων προσήχθησαν επτά, ενώ οι δύο συλληφθέντες παραπέμπονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχιστούν και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.