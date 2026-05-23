Επίθεση Οζέλ στον Ερντογάν μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία του CHP- «Θέλει αντιπολίτευση χωρίς ηγέτη, χωρίς κόμμα»

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, άμα την καθαίρεσή του από την ηγεσία του κόμματος με δικαστική απόφαση, εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου Ερντογάν και ζήτησε εσωκομματικό συνέδριο και εθνικές εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της έντονα φορτισμένης συγκέντρωσης που πραγματοποίησε έξω από τα γραφεία του CHP στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Παρασκευής 22/05, ο Οζέλ ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως: «Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι οι ωδίνες του τοκετού της αυριανής κυβέρνησης… θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, θα πονέσουμε, αλλά θα αντέξουμε. Μετά από 100 χρόνια θα γίνουμε ξανά η ελπίδα αυτού του λαού και θα τον σώσουμε». Χαρακτήρισε τις εξελίξεις με την καθαίρεσή του από την ηγεσία του CHP, ως ζήτημα δημοκρατίας και λαϊκής βούλησης και όχι «εσωκομματική κρίση».

«Δεν θα επιστρέψουμε το κόμμα μας να κυβερνηθεί από παρακλάδια του AKP»

Σύμφωνα με τον Οζγκιούρ Οζέλ, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή κερδίζει εκλογές και αμφισβητεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα: «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε τις εκλογές, ότι επιλέγουμε τον υποψήφιο που μπορεί να νικήσει και ότι αμφισβητούμε το κατεστημένο. Γι’ αυτό το θέμα δεν είναι υπόθεση του CHP. Είναι υπόθεση του έθνους, του λαού».

Επικαλούμενος τον Εκρέμ Ιμάμογλου και στελέχη του, που επίσης βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν, διεμήνυσε πως θα κυβερνήσουν την Τουρκία στο μέλλον: «Στόχευσαν τον υποψήφιό μας για την προεδρία Εκρέμ Ιμάμογλου και τα στελέχη που θα κυβερνήσουν την Τουρκία στο μέλλον. Περίμεναν να εγκαταλείψουμε. Δεν αφήσαμε ποτέ κανέναν πίσω και δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω ούτε στο μέλλον».

Οζέλ: «Δεν κάνω καμία υποχώρηση!»

«Δεν κάνω καμία υποχώρηση. Θέλουμε συνέδριο το συντομότερο δυνατόν, θέλουμε κάλπες. Το κόμμα του Ατατούρκ θα πάει μπροστά στην κάλπη των αντιπροσώπων και αυτός ο λαός θα πάει μπροστά στην κάλπη των εκλογών. Για αυτά τα δύο, αν χρειαστεί, είμαι έτοιμος να δώσω και τη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και αν χρειαστεί να λάβουν πιο δυναμικές μορφές πίεσης. «Αν χρειαστεί μποϊκοτάζ, αν χρειαστεί απεργία, αν χρειαστεί αντίσταση μέχρι τέλους», είπε χαρακτηριστικά.

«Μην υποτιμάτε αυτόν τον λαό! Έρχεται η μέρα που τα πιόνια γίνονται βασιλιάδες»!

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP στην Κωνσταντινούπολη, επιτέθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζοντας πως θέλει μία αντιπολίτευση «χωρίς ηγέτη, χωρίς κόμμα και χωρίς επιλογή»… Κλείνοντας την ομιλία του, ο Οζέλ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αφήσει την αντιπολίτευση «χωρίς ηγέτη, χωρίς κόμμα και χωρίς επιλογή».

«Μην υποτιμάτε αυτόν τον λαό. Μην λέτε ότι είναι μόνος και αδύναμος. Έρχεται η μέρα που τα πιόνια γίνονται βασιλιάδες και εκείνοι που εμπιστεύονται τη δύναμή τους βρίσκονται σε θέση ματ», ανέφερε ο Οζέλ και κατέληξε λέγοντας προς τους πολίτες: «Όλη μου η ελπίδα είναι σε εσάς. Θα τα καταφέρουμε. Όσοι πιστεύουν, όσοι έχουν δίκιο και όσοι αγωνίζονται, θα νικήσουν».