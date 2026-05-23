Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που απειλούν με πιστόλι τον υπάλληλο

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων που εμπλέκονταν σε υπόθεση ένοπλης ληστείας σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Τούμπας-Τριανδρίας συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι (ηλικίας 15, 16 και 17 ετών),  οι οποίοι, όπως προέκυψε από την έρευνα, μαζί με τέσσερις ακόμη συνεργούς τους, εισέβαλαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία και, απειλώντας τον υπάλληλο με όπλο, άρπαξαν 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα, καθώς και ένα τσαντάκι με χρήματα και προσωπικά έγγραφα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

 

