«Το Τελευταίο Νησί»: Ο Παύλος συγκρούεται ανοιχτά με τη Δέσποινα

Η δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

O Παύλος αρχίζει να συνδέει τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι κάτοικοι του νησιού με τη μόλυνση του νερού. Ξεκινώντας μυστικά δειγματοληψίες, οι χειρότεροι φόβοι του επιβεβαιώνονται. Οι υψηλές τιμές βαρέων μετάλλων που ανιχνεύονται απειλούν τη ζωή του νησιού. Στη συνέχεια, ενημερώνει τη Δέσποινα για τα αποτελέσματα και την προτρέπει να επικοινωνήσει με την Περιφέρεια. Εκείνη προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να κρατήσει την αλήθεια θαμμένη.

Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 25ο: «Τα συμπτώματα»

Μια απρόσμενη επιστροφή αναστατώνει τον Σταμάτη, την ίδια στιγμή που ο Παύλος αρχίζει να συνδέει τα ανεξήγητα συμπτώματα των κατοίκων με κάτι πολύ πιο σοβαρό. Παίρνοντας δείγματα από τη Μαρία, τον Γιώργο αλλά και τους υπόλοιπους κατοίκους, παρατηρεί κοινές δερματικές αλλοιώσεις και σημάδια που τον οδηγούν στην υποψία μόλυνσης. Ξεκινά μυστικά δειγματοληψίες νερού, ζητώντας τη βοήθεια του Σταμάτη για να σταλούν άμεσα σε εργαστήριο. Παράλληλα, η Δέσποινα πετυχαίνει έναν μεγάλο προσωπικό στόχο, που της δίνει δύναμη να συνεχίσει.

Ο Παύλος συγκρούεται ανοιχτά με τη Δέσποινα στο καφενείο, προειδοποιώντας πως κάτι επικίνδυνο συμβαίνει στο νησί, όμως εκείνη τον αντιμετωπίζει σαν απειλή και προσπαθεί να τον απομονώσει. Την ώρα που οι πρώτες ενδείξεις μόλυνσης εξαπλώνονται, ο Παύλος καταλαβαίνει πως το πρόβλημα ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φανταζόταν.

Επεισόδιο 26ο: «Τα αποτελέσματα»

Τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τους φόβους του Παύλου. Η Χριστίνα σοκάρεται από τις υψηλές τιμές βαρέων μετάλλων και τον προειδοποιεί, πως πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Εκείνος προσπαθεί να οργανώσει τις επόμενες κινήσεις του, ενώ ο Σταμάτης αρχίζει να πανικοβάλλεται. Παράλληλα, η Βασιλική αποκαλύπτει στον Λάζαρο, πως ο Πέτρος και οι άλλοι είχαν θάψει βαρέλια στον κήπο της και από τότε η αυλή της καταστράφηκε.

Ο Γιώργος ενημερώνει τη Μαρία, πως ο Παύλος, εδώ και καιρό, υποψιάζεται το νερό, ενώ οι δυο τους αρχίζουν να συνειδητοποιούν πως ό,τι συμβαίνει στο νησί δεν είναι τυχαίο. Ο Παύλος αποκαλύπτει την έρευνα του στη Δέσποινα και τα πρώτα αποτελέσματα των δειγμάτων και ζητά να κινητοποιηθεί άμεσα η Περιφέρεια, την ώρα που εκείνη, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να θάψει την αλήθεια. Καθώς οι υποψίες οδηγούν πλέον σε μια μεγάλη αποκάλυψη, οι σχέσεις όλων αρχίζουν να δοκιμάζονται, κάτω από το βάρος του φόβου.

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου

Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS

Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη