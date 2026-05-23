Πώς έγινε το περιστατικό στο Μικρολίμανο – Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου τραυματία που έβγαλε όπλο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου

Ιδιαίτερα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που τραυματίστηκε σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο, στον Πειραιά τα ξημερώματα του Σαββάτου 235.

Όλα συνέβησαν όταν μία ομάδα οκτώ αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πλησίασε τον άνδρα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για να πραγματοποιήσει έλεγχο, καθώς έκρινε ότι ήταν ύποπτος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μόλις ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους άρχισε να κινείται πεζός προς την αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες υποψίες. Οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το υπηρεσιακό όχημα και του έδωσαν εντολή να παραμείνει ακίνητος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκείνος αντέδρασε αιφνιδιαστικά, προτάσσοντας όπλο προς τους αστυνομικούς και επιχειρώντας να πυροβολήσει. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντας τον άνδρα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αμέσως αποκλείστηκε η περιοχή για λόγους ασφαλείας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία όπλα (δύο πιστόλια και ένα περίστροφο με 32αρα γεμιστήρα), καθώς και σάκο που περιείχε έξι χειροβομβίδες.

«Στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν, προσπάθησε να φύγει από το σημείο πεζός. Οι συνάδελφοι τον ακολούθησαν και του γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους. Αυτός στη συνέχεια προέταξε ένα από τα τρία όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του κατά των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πρόλαβαν να καλυφθούν και ένας από αυτούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ύποπτος», δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου στο Action24.

Λόγω της σοβαρότητας του ευρήματος, στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο ανέλαβε τον έλεγχο και την ασφαλή απομάκρυνση των εκρηκτικών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του, ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο αυτί. Επίσης είχε τις αισθήσεις κατά τη διάρκεια της διακομιδής του.

Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του τραυματία

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η πιθανή σύνδεσή του με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, καθώς ο οπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βαρύς.

Η ταυτοποίησή του εξετάζεται ακόμη, καθώς δεν βρέθηκαν πάνω του έγγραφα ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι πρόκειται για 42χρονο αλβανικής καταγωγής, με το ψευδώνυμο “Τίτι”, που είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές στο παρελθόν, με δράση που εκτείνεται τουλάχιστον την τελευταία 15ετία.

Το 2010 φέρεται να είχε εμπλακεί σε υπόθεση δολοφονίας στην Καισαριανή, ενώ το 2012, αστυνομικοί τον είχαν εντοπίσει μαζί με τους συνεργούς του λίγα λεπτά μετά την κλοπή ποδηλάτου και στη θέα των αστυνομικών είχαν πυροβολήσει. Συνήθιζαν να μεταφέρουν τα καλάσνικοφ τους κρυμμένα μέσα σε θήκες κιθάρας, όπως τον Μάιο του 2012, όταν είχαν και πάλι έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με το πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης, στο Παγκράτι σε αστυνομικό έλεγχο.

Επίσης, το 2019 είχε εμπλακεί και σε υπόθεση απόδρασης από τη Διεύθυνση Μεταγωγών μαζί με ακόμη τρία άτομα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απόδρασης φέρεται να είχε κρατηθεί όμηρος και αστυνομικός.

«Λες και ο Θεός μου είπε “φύγε πιο νωρίς”»

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Action24, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ήταν γεμάτο ακόμη το μαγαζί. Δεν είχε γίνει κάτι, δεν υπήρχαν και περίεργα άτομα για να πω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι. Εγώ έπαθα σοκ. Βγαίνω με την κοπέλα μου και το βλέπω και λέω απίστευτο. Λες και ο Θεός μου είπε φύγε πιο νωρίς»