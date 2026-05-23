Κρήτη: Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης 50χρονου – Βρέθηκε νεκρός σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι του

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Μανώλη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στα Μάλια της Κρήτης, στις 14 Μαΐου. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου (23/05) σε πολύ κοντινή απόσταση από την κατοικία του. Εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε μια περιοχή με πυκνή βλάστηση, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, στα Μάλια, στις 14 Μαΐου, αφήνοντας πίσω το κινητό του τηλέφωνο. Το απόγευμα της της ίδιας ημέρας του καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας έξω από τράπεζα στα Μάλια, σε ΑΤΜ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας επέστρεψε στη συνέχεια στο σπίτι του, σημείο από το οποίο χάθηκαν οριστικά τα ίχνη του.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, οπότε και δηλώθηκε η εξαφάνισή του στις αρχές από συγγενικό του πρόσωπο. Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες, με τους αστυνομικούς του Α.Τ. Χερσονήσου να κάνουν φύλλο και φτερό το υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τυχόν ίχνη του και να συγκεντρώνουν μαρτυρίες.

Υπενθυμίζεται ότι για τον 50χρονο είχε εκδοθεί και Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής.

Πηγή πληροφοριών: cretalive / ekriti