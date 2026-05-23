Κρήτη: Τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης 50χρονου – Βρέθηκε νεκρός σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι του

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Μανώλη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στα Μάλια της Κρήτης, στις 14 Μαΐου. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου (23/05) σε πολύ κοντινή απόσταση από την κατοικία του. Εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε μια περιοχή με πυκνή βλάστηση, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, στα Μάλια, στις 14 Μαΐου, αφήνοντας πίσω το κινητό του τηλέφωνο. Το απόγευμα της της ίδιας ημέρας του καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας έξω από τράπεζα στα Μάλια, σε ΑΤΜ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας επέστρεψε στη συνέχεια στο σπίτι του, σημείο από το οποίο χάθηκαν οριστικά τα ίχνη του.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, οπότε και δηλώθηκε η εξαφάνισή του στις αρχές από συγγενικό του πρόσωπο. Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες, με τους αστυνομικούς του Α.Τ. Χερσονήσου να κάνουν φύλλο και φτερό το υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τυχόν ίχνη του και να συγκεντρώνουν μαρτυρίες.

Υπενθυμίζεται ότι για τον 50χρονο είχε εκδοθεί και Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής.

Πηγή πληροφοριών: cretalive / ekriti

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεύεστε πολλές φορές την ημέρα; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Η Mindy Kaling του The Office αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει τόσο βάρος: «Δεν θα σταματήσω να είμαι φαγανή»

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών από Δευτέρα-Όλες οι λεπτομέρειες

Ακρίβεια: Έρχεται η πλατφόρμα «PosoKanei» – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος των τιμών και ποιος θα είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημ...

Κβαντικότητα: Ένας απλός φορητός υπολογιστής «ταπεινώνει» τους κβαντικούς υπολογιστές με τη βοήθεια νέων μαθηματικών

Η Microsoft καταργεί σταδιακά τους κωδικούς SMS για τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων
περισσότερα
11:35 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κόντρες στην εθνική – Έτρεχαν με 221 χλμ

Με 221 χλμ/ώρα έτρεχαν δύο νεαροί που έκαναν κόντρες τα ξημερώματα του Σαββάτου 23/5 στην Εθνι...
11:28 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που απειλούν με πιστόλι τον υπάλληλο

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων που εμπλέκονταν σε υπόθεση ένοπλης ληστείας σε ψιλικατζίδικο στην Τ...
10:57 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Πώς έγινε το περιστατικό στο Μικρολίμανο – Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου τραυματία που έβγαλε όπλο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου

Ιδιαίτερα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι σύμφωνα με πληροφορίες...
09:37 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: 400 ατυχήματα με ανήλικους το 2025 – Οι μισοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν

Τα ηλεκτρικά πατίνια ευθύνονται για το 3% έως 8% των συνολικών παιδικών τραυματισμών που φτάνο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν