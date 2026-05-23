Αλέξης Τσίπρας: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί»

Με νέα ανάρτησή του στα Social Media ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζει το «ραντεβού» με την «ιστορία» την Τρίτη 26 Μαϊου στην πλατεία Θησείου όπου και θα γίνει η ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματός.

«Τώρα είναι η Ώρα» εκτιμά ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος μαζί με τους στενούς του συνεργάτες μετρά αντίστροφα για το νέο κόμμα, το «μότο» του οποίου, σύμφωνα με διαρροές το Σάββατο 22/05, είναι «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Με πυρήνα της φιλοσοφίας τους «εθελοντές» και την επικοινωνία με τους πολίτες «πόρτα-πόρτα» ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί την «μεγάλη επιστροφή» τονίζοντας σε νέα ανάρτησή του: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε την Παρασκευή ένα νέο χιουμοριστικό βίντεο, όπου εμφανίζεται ο ίδιος να μιλά με συνεργάτες του για πιθανές ονομασίες του κόμματος.

Στο βίντεο, μία κοπέλα ακούγεται να λέει πως «το Ορίζοντες θα μου άρεσε» για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνος αντιδρά θετικά και ενθουσιασμένος απαντά: «Τέλειο! Πάμε με αυτό».

Ωστόσο, μία συνεργάτιδά του σπεύδει να του υπενθυμίσει πως το όνομα του κόμματος έχει ήδη αποφασιστεί και «κλειδώσει». «Ε, ας ξεκλειδώσει», απαντά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Δεν παίζει», του λέει η συνεργάτης του, επειδή «site, banner, video είναι όλα έτοιμα». Μάλιστα του αναφέρει πως ήδη έχουν τυπωθεί και τα σχετικά… μπλουζάκια.

«Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε; Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει», σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας στο τέλος του βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε».