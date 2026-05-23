Σκαριόλο: «Είμαστε εδώ για ένα λόγο – Άξιζε ο Ολυμπιακός την πρώτη θέση» – Τι είπε για τον Γκαρούμπα

Με σεβασμό για τον Ολυμπιακό μίλησε o προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, ενόψει του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague (24/5, 21:00), τονίζοντας πως οι “ερυθρόλευκοι” δικαίως τερμάτισαν στην κορυφή της κανονικής διάρκειας. Ο προπονητής της Ρεάλ είπε πως η “Βασίλισσα” δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Ουσμάν Γκαρούμπα δεν θα αγωνιστεί στον κυριακάτικο τελικό.

«Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παλεύουμε, να ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος, ανάλογα το πώς θα το δεις. Ταυτόχρονα, είμαστε εδώ για έναν λόγο. Είμαστε εδώ γιατί βελτιωνόμαστε συνέχεια σε ολόκληρη την σεζόν. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε σε καλή θέση και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του ματς», είπε ο Σκαριόλο.

Για το αν διαφέρει αυτή η εμπειρία με τους τελικούς με την Εθνική: «Ειλικρινά δεν βλέπω πολλές διαφορές. Οι ημιτελικοί και οι τελικοί έχουν ομοιότητες. Έχεις μία μέρα να προετοιμαστείς. Πρέπει να εστιάσεις στα σημαντικά στοιχεία και να μην έχεις πολλά προβλήματα. Να κοντρολάρεις τις πληροφορίες αλλά να είσαι προετοιμασμένος. Μέσα στη σεζόν το κάναμε, προετοιμάζαμε κάθε ματς. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται πιο εύκολο επειδή υπάρχει χρόνος. Έτσι είναι το μπάσκετ, άλλες φορές έχει δυσκολίες. Το έργο είναι απαιτητικό αλλά είμαστε εδώ γι’ αυτό.

Πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο ματς και να προσαρμοστούμε γρήγορα. Να μην υπερφορτωθούμε. Να μην σκεφτούμε πως πρέπει να κάνουμε 25 διαφορετικά πράγματα. Είμαστε στον τελικό και πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να είμαστε ήρεμοι και προσηλωμένοι. Θα είναι έκπληξη αν δεν έχουμε σωστή νοοτροπία. Έχουμε προβλήματα αλλά δεν θα παραδοθούμε».

Σχετικά με τον τραυματισμό του Γκαρούμπα τόνισε: «Δεν έχω νέα για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις τώρα. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Μοιάζει με άσχημο τραυματισμό, όταν η Ρεάλ έχει όλες τις πληροφορίες θα τις κάνει γνωστές. Από την άλλη, είμαστε καλά ψυχολογικά. Στεναχωριόμαστε για τους τραυματίες. Δουλεύουν σκληρά όλη την σεζόν και όταν είναι να παίξουν στο πιο σημαντικό ματς της σεζόν σε όσους παίζουν στην Ευρώπη, τότε πρέπει να είναι εκτός και να δουν τους συμπαίκτες τους να παίζουν. Δεν είναι ωραίο. Το νιώθουμε γιατί τους έχουμε μαζί μας».

«Δεν είμαστε θύματα, το DNA μας, η ιστορία μου και του συλλόγου δεν μας επιτρέπει να είμαστε. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε, να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας, να παίξουμε τα χαρτιά μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας, την ατμόσφαιρα, τα δυνατά τους σημεία. Να συγκεντρωθούμε στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις τελικό Ευρωλίγκας κάθε χρόνο. Ακόμα και αν είσαι τρομερή ομάδα, τρομερός προπονητής, τρομερός παίκτης. Να κάνουμε το καλύτερό μας. Θα σπαταλούσαμε την ευκαιρία αν δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί. Αν είσαι ανταγωνιστικός έχεις ευκαιρία. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να έχουμε μία ευκαιρία», δήλωσε ο Ιταλός προπονητής της Ρεάλ.