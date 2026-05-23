Ντόρσεϊ: «Είναι ευλογία να παίζουμε για το τρόπαιο μπροστά στον κόσμο μας»

Στο μέγεθος του επιτεύγματος του Ολυμπιακού να προκριθεί σε έναν ακόμα τελικό της EuroLeague αναφέρθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ υπογράμμισε ότι το γεγονός πως οι «ερυθρόλευκοι» θα παλέψουν για τον ευρωπαϊκό τίτλο επί ελληνικού εδάφους κάνει τη στιγμή μοναδική για όλους στην ομάδα.

«Υπάρχει ενθουσιασμός που πηγαίνουμε στο αυριανό παιχνίδι. Είναι μία ευλογία. Είναι μεγάλη ευκαιρία να έχουμε αυτό το παιχνίδι εντός έδρας και μπροστά στους φίλους μας στην Ελλάδα. Είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να το κάνουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι πνευματικά σήμερα και αύριο», είπε ο διεθνής γκαρντ των “ερυθρόλευκων”, μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center.

Για το πώς αλλάζει η προετοιμασία για ένα Final Four από χρόνο σε χρόνο με την εμπειρία ανέφερε: «Δεν νομίζω πως αλλάζουν πολλά. Παίζουμε μεταξύ μας τόσα χρόνια. Ξέρουμε τακτικά τι θα κάνουμε. Νομίζω πως είναι οι μικρές διορθώσεις μέσα στο παιχνίδι και η προσαρμογή απέναντι στα σερί των αντιπάλων. Είναι τεράστια ομάδα και θα έχει καλά διαστήματα. Το πώς θα αντιδράσουμε και θα προσαρμοστούμε σε αυτά μέσα στο παιχνίδι θα έλεγα ότι είναι αυτό που διαφέρει».