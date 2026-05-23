Σε ρυθμούς χέβι μέταλ το ΟΑΚΑ: Απόψε η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σήμερα το βράδυ Σάββατο (23/05) η πολυαναμενόμενη συναυλία των Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026».

Όλα είναι έτοιμα για τη δεύτερη σημαντικότερη συναυλία heavy metal, μετά τους Metallica, με το ιστορικό συγκρότημα να ξεσηκώνει πριν καν ανέβει στη σκηνή! Όταν τα μέλη της εμβληματικής μπάντας έκαναν τις τελευταίες τους πρόβες και από τα μεγάφωνα ακούστηκε το «Fear of the Dark», στάδιο και… πέριξ σείστηκαν σε δυνατούς ρυθμούς!

Η αποψινή συναυλία των Iron Maiden που είναι προγραμματισμένη για τις 20.40 θα περιλαμβάνει τραγούδια σταθμούς του συγκροτήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκλονιστικής 50χρονης πορείας του: «The Number of the Beast», «The Trooper» και «Iron Maiden»…

Παρά τον βροχερό καιρό, το κλίμα έχει ζεσταθεί για τα καλά με τους φίλους της heavy metal να ανυπομονούν να γιορτάσουν μαζί με το αγαπημένο τους συγκρότημα.

Οι πύλες του Σταδίου ανοίγουν στις επτά το απόγευμα με τις οδηγίες να είναι αυστηρές, για λόγους ασφαλείας: δεν επιτρέπονται ομπρέλες, τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4. Οι διοργανωτές προτείνουν στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχο καθώς υπάρχει πιθανότητα βροχής.

Πέρα από τους θεατές, όμως, σε στάση αναμονής φαίνεται να βρίσκονται και οι ειδικοί που θα μελετήσουν τις «δονήσεις» που θα προκαλέσουν και σε αυτήν τη συναυλία τους οι Iron Maiden.

Ο μύθος είναι ζωντανός!

Η ιστορία τους ξεκινά στο ανατολικό Λονδίνο το 1975. Τότε που ο Steve Harris σε μια εργατική γειτονιά σκέφτηκε τη δημιουργία ενός συγκροτήματος με ενέργεια και παλμό σκληρού ροκ. Έτσι από τις εμφανίσεις στις παμπ και τα μικρά μπαρ η ιστορική μπάντα άρχισε να κατακτά τον κόσμο αποκτώντας φανατικό κοινό που την ακολουθούσε σε όλες τις περιοδείες της.

Και ο περίφημος Eddie, η μασκότ των Iron Maiden

Ο Eddie γεννήθηκε στο μυαλό του καλλιτέχνη Derek Riggs αρχικά ως μια απλή μάσκα τρόμου που τα μέλη του συγκροτήματος τοποθετούσαν στη σκηνή. Σύντομα όμως εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή των εξώφυλλων του συγκροτήματος!

Αναλυτικές οδηγίες για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Tο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα (23/5) στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026».

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα μπορούν να εισέρχονται από συγκεκριμένα σημεία του ΟΑΚΑ και κυρίως μέσω της Πύλης ΣΤ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ προβλέπεται ελεύθερος χώρος στάθμευσης από τη λεωφόρο Κύμης.

Παράλληλα, για τους θεατές ΑμεΑ έχουν καθοριστεί ειδικές θέσεις parking και οργανωμένα meeting points κοντά στο Box Office, με προσωπικό υποστήριξης να συνοδεύει τους επισκέπτες έως τις προβλεπόμενες θέσεις τους. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει εγκαίρως, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία.