Iron Maiden: Πέθανε ο πρώτος τραγουδιστής του συγκροτήματος, Πολ Μάριο Ντέι

Πολ Μάριο Ντέι, ο πρώτος τραγουδιστής των Iron Maiden πέθανε σε ηλικία 69 ετών. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε χθες από το συγκρότημα του, More, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό των More στο Instagram αναφέρεται: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή των More, Πολ Μάριο Ντέι. Ο Πολ ήταν ένα τεράστιο κομμάτι του νέου κύματος της βρετανικής heavy metal από την εποχή του σε μια πρώιμη εκδοχή των Iron Maiden και φυσικά από τη φανταστική του ερμηνεία στο άλμπουμ “Warhead”».

«Ήταν μια πολύ αγαπημένη προσωπικότητα στη βρετανική ροκ μουσική και έπαιξε σε πολλές αξέχαστες συναυλίες, όπως η θρυλική συναυλία Monsters of Rock του 1981 στο Castle Donington με τους AC/DC, Whitesnake/David Coverdale, καθώς και σε περιοδείες με τους Iron Maiden, Def Leppard και πολλούς άλλους θρυλικούς καλλιτέχνες» σημειώνεται.

Paul Mario Day, the original vocalist of heavy rock titans Iron Maiden, has died aged 69.

Day’s death was announced by his former band More, who the vocalist joined after leaving Iron Maiden, in a social media message published on July 29th.

