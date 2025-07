ΗΠΑ: Κύματα τσουνάμι «χτύπησαν» Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσινγκτον – «Τα χειρότερα πέρασαν» για τη Χαβάη

Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως προκάλεσε πανικό και εκκενώσεις σε περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού, με τα πρώτα τσουνάμι να φτάνουν ήδη στις ακτές των ΗΠΑ.

Ο σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Βόρειο Ειρηνικό, ανοικτά των ακτών της Ρωσίας, και χαρακτηρίστηκε από τους ειδικούς ως ένας από τους έξι ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το οποίο αρχικά είχε καταγράψει τον σεισμό στους 8 βαθμούς και αργότερα αναθεώρησε το μέγεθος.



Στο μεταξύ, σημειώθηκαν και μετασεισμοί που έφτασαν μέχρι και τα 6,9 Ρίχτερ.

Τσουνάμι στις ΗΠΑ

Τα τσουνάμι που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση έπληξαν ήδη τις ακτές της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτειών της Ουάσινγκτον, του Όρεγκον και της Καλιφόρνια.

Ειδικότερα, κύματα ύψους περίπου 50 εκατοστών παρατηρήθηκαν στο Arena Cove της Καλιφόρνια, 45 εκατοστών στην Crescent City και 42 εκατοστών στο Monterey.

The tsunami has reached the California Coast, and is showing up in the Arena Cove, CA tide gauge and is making its way down the coast right now. https://t.co/sgdGtQjKxC pic.twitter.com/gVTFlHpY3J — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) July 30, 2025



«Ένα κύμα 50 εκατοστών μπορεί να έχει τεράστια ενέργεια», προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (National Weather Service) μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Προκαλούν προβλήματα παρόμοια με μεγάλες παλίρροιες και ισχυρά κύματα καταιγίδας: δηλαδή παράκτιες πλημμύρες και δραματικές μεταβολές της στάθμης του νερού στα λιμάνια», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στην Crescent City, η οποία έχει χτυπηθεί από 32 τσουνάμι από το 1933 μέχρι σήμερα, ενώ ο καιρός συμβάλλει στην ένταση των φαινομένων.

Το τσουνάμι έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο περίπου στη 1:12 π.μ. (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας Χ.

Tsunami wave arrival in San Francisco around 1:12 AM.

A couple of things to keep in mind here. These graphs we’re posting simply show the observed arrival of the initial tsunami wave, NOT the peak magnitude.#tsunami #CAwx pic.twitter.com/EkcmZZpu0j — NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) July 30, 2025



Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι παραμένουν ενεργές για τις βόρειες ακτές της Καλιφόρνια και εκτάσεις κατά μήκος του Όρεγκον και της Ουάσινγκτον, με τις αρχές να σημειώνουν ότι επικίνδυνα ρεύματα και επιπλέον κύματα ενδέχεται να συνεχιστούν για αρκετές ώρες μετά τα πρώτα χτυπήματα.

«Συμβουλεύουμε το κοινό να μείνει μακριά από τις παραλίες, τα λιμάνια και τους προβλήτες μέχρι να αρθούν οι ειδοποιήσεις», αναφέρει η Υπηρεσία.

Τα χειρότερα πέρασαν για τη Χαβάη

Στη Χαβάη, όπου οι κάτοικοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν τις παραλιακές περιοχές υπό τον φόβο κυμάτων έως και 3 μέτρων, οι αρχικές προειδοποιήσεις για τσουνάμι υποβαθμίστηκαν σε συμβουλευτικές οδηγίες στις 10:39 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Το χειρότερο κομμάτι του φαινομένου πέρασε», δήλωσε ο διευθυντής του Pacific Tsunami Warning Center, Chip McCreery, σύμφωνα με την εφημερίδα Honolulu Star-Advertiser.

Ο Τζέιμς Μπάρος, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Χαβάης, δήλωσε: «Καθώς επιστρέφετε στα σπίτια σας, παραμείνετε μακριά από τις παραλίες και μην μπαίνετε στο νερό».

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές, και η επιστροφή των ανθρώπων που εκκένωσαν επαφίεται στις εκτιμήσεις και τις οδηγίες των τοπικών αρχών κάθε κομητείας.

Αυτή τη στιγμή, η μοναδική προειδοποίηση για τσουνάμι που παραμένει ενεργή στις ΗΠΑ αφορά την βόρεια Καλιφόρνια.

Με πληροφορίες από: New York Times, CNN, Reuters, Associated Press