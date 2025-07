Συναγερμός στον Ειρηνικό: Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία προκαλεί τσουνάμι και εκκενώσεις – Προειδοποιήσεις σε Ασία, Αμερική και Ωκεανία

Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς των τελευταίων δεκαετιών σημειώθηκε την Τετάρτη στα ανοιχτά της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι ύψους έως και τεσσάρων μέτρων και πυροδοτώντας προειδοποιήσεις και εκκενώσεις σε ολόκληρο τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η ένταση και το εύρος του φαινομένου σήμαναν συναγερμό σε διάφορες χώρες που «βρέχονται» από τον Ειρηνικό, από την Ιαπωνία και την Κίνα μέχρι τη Χαβάη, την Αλάσκα και τη δυτική ακτή των ΗΠΑ.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός, σε βάθος 19,3 χιλιομέτρων και σημειώθηκε 119 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, με πληθυσμό 165.000 κατοίκους.

Αρχικά αναφέρθηκε ως 8 Ρίχτερ, αλλά η ένταση αναθεωρήθηκε σε 8,8. Λίγο αργότερα σημειώθηκε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,9.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Υπουργείου Φυσικών Πόρων της Κίνας εξέδωσε συναγερμό για τμήματα της ανατολικής ακτής της χώρας, περιλαμβανομένων των επαρχιών Σαγκάης και Ζετζιάνγκ. Η προειδοποίηση προβλέπει κύματα ύψους 30 εκατοστών έως 1 μέτρο.

Προειδοποίησε επίσης ότι σε ορισμένες περιοχές οι επιπτώσεις του τσουνάμι θα μπορούσαν να διαρκέσουν για ώρες ή ακόμη και περισσότερο από μία ημέρα.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση και για μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της καναδικής επαρχίας Βρετανικής Κολομβίας. Προειδοποιήσεις εκδόθηκαν επίσης για την Καλιφόρνια, και άλλες ακτές των ΗΠΑ μέχρι τη Νέα Ζηλανδία.

«Αυτό δεν θα είναι ένα και μόνο κύμα. Μην προσπαθήσετε να πάτε στην ακτή για να τραβήξετε φωτογραφίες», ανέφερε το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο στην πλατφόρμα X.

Friends please be aware, a Tsunami is a series of wave carrying a large extra mass of water to our coast.

This will NOT be a single wave.

Do NOT try to go to the coast to take photos.

You’re not just putting yourself at risk, you will also be putting rescue teams at risk. #CAwx https://t.co/u7kfCl6y05 pic.twitter.com/VZSIFhbbKd

— NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) July 30, 2025