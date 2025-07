Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 8,7 βαθμών κοντά στην Καμτσάτκα – Τσουνάμι στις ακτές του Πετροπαβλόφσκ – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 8,7 βαθμών έπληξε την περιοχή της Καμτσάτκα στη Ρωσία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές ενώ υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, μεταξύ των ζημιών καταγράφηκαν προβλήματα στο περιφερειακό αεροδρόμιο, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί για την εκτίμηση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

That very large earthquake initially reported as magnitude 8.0 has been upgraded to 8.7. It struck off Russia’s Kamchatka Peninsula at a shallow depth (19 km), increasing the likelihood of tsunami generation. Tsunami warnings now for Hawaii, Alaska Aleutian Islands, coasts of… pic.twitter.com/gBxVJrFx6H

Λίγα λεπτά μετά τη δόνηση, σημειώθηκαν ισχυροί μετασεισμοί εντάσεως 5,6 και 6,9 βαθμών, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ). Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 125 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Πετροπαβλόφσκ, σε βάθος 19 χιλιομέτρων. Ο κυβερνήτης της Καμτσάτκα, Βλαντιμίρ Σολόντοφ, τόνισε πως πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων δεκαετιών.

❗️ A magnitude 8.5 earthquake just shook the region near Kamchatka!

These video clips are spine-chilling 😨

❗️The first tsunami wave has already crashed onto the shores of Severo-Kurilsk

Thankfully, residents have sought refuge on higher ground, as confirmed by the governor… pic.twitter.com/rU4VkDLWsa

