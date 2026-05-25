Λίβανος: Δύο νεκροί, ανάμεσα τους ένας διασώστης από πλήγματα του Ισραήλ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Λίβανος, Ισραήλ, Ιράν, ΗΠΑ, Πόλεμος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε σημερινά ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Αυτά «τα διαδοχικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον οικισμό Άραμπ Σαλίμ, στην περιφέρεια της Ναμπατίγια», προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό 10 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων «δύο διασώστες της Επιτροπής και τέσσερα μέλη της ένωσης Ρισάλα» που συνδέεται με το κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, το οποίο κατήγγειλε «σειρά συνεχών επιθέσεων με στόχο τον τομέα της υγείας και των πρώτων βοηθειών στο νότιο Λίβανο».

Το υπουργείο είχε κάνει νωρίτερα λόγο για μια «σφαγή» χθες, Σάββατο, στην ίδια περιοχή, διευκρινίζοντας ότι έξι γυναίκες και ένα παιδί περιλαμβάνονται στους 11 ανθρώπους που σκοτώθηκαν, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε εννέα, ο ένας από τους οποίους παιδί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θέλετε να φαίνεται ότι έχετε class; 5 γυναικεία hair styles για να το πετύχετε αμέσως

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΝΤ: Πώς η Ελλάδα έγινε πρότυπο Φορολογικής Διοίκησης στην ΕΕ

Συντήρηση όψεων κτιρίου και υγρομονώσεις: Γιατί αποτελούν απαραίτητη επένδυση για κάθε ακίνητο

Ρομπότ Μεταφοράς Ασθενών: Rovex και Sphaira φέρνουν την αυτονομία στα νοσοκομεία

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:35 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει τις δηλώσεις της Χεζμπολάχ: «Επιδιώκει να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε σήμερα τις δηλώσεις του επι...
23:21 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

«Φρένο» στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Τα αγκάθια και η κριτική των Ρεπουμπλικανών στον Τραμπ

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς φαίνεται ...
22:58 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Η απομόνωση του Πούτιν: Οι ρωσικές ελίτ βλέπουν «διαφαινόμενη καταστροφή» – Το δείπνο με την πρώην δασκάλα του και ο φόβος του για πιθανό πραξικόπημα

Άρθρο της εφημερίδας Guardian αναλύει την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα στη Ρ...
22:25 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Αλέξανδρο Γιωτόπουλο: Διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα – Αλληλεγγύη στις οικογένειες θυμάτων της 17 Νοέμβρη

Οι ΗΠΑ στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής ορ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν