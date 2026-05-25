Λίβανος: Δύο νεκροί, ανάμεσα τους ένας διασώστης από πλήγματα του Ισραήλ

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε σημερινά ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Αυτά «τα διαδοχικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον οικισμό Άραμπ Σαλίμ, στην περιφέρεια της Ναμπατίγια», προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό 10 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων «δύο διασώστες της Επιτροπής και τέσσερα μέλη της ένωσης Ρισάλα» που συνδέεται με το κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, το οποίο κατήγγειλε «σειρά συνεχών επιθέσεων με στόχο τον τομέα της υγείας και των πρώτων βοηθειών στο νότιο Λίβανο».

Το υπουργείο είχε κάνει νωρίτερα λόγο για μια «σφαγή» χθες, Σάββατο, στην ίδια περιοχή, διευκρινίζοντας ότι έξι γυναίκες και ένα παιδί περιλαμβάνονται στους 11 ανθρώπους που σκοτώθηκαν, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε εννέα, ο ένας από τους οποίους παιδί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ