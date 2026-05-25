CBS: Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν καθυστερούν λόγω της «απομόνωσης» του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Τα μέτρα ασφαλείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ώστε να μη γίνει στόχος των μυστικών υπηρεσιών όπως ο πατέρας του, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αναφέρει το CBS News επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους που αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιαφόρων.

Τα μέτρα ασφαλείας, που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το ρεπορτάζ. Προστίθεται ότι ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του.

Παράλληλα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας εξηγεί δημόσιες τοποθετήσεις που εμφανίζουν τον ηγέτη να εγκρίνει «πλαίσια συμφωνίας» ή να αναμένει τελικές εισηγήσεις, καθώς η ροή πληροφοριών προς αυτόν είναι αργή και αποσπασματική.

Ο πατέρας και προκάτοχός του, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν. Ο Μοτζτάμπα, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε στις αεροπορικές επιθέσεις, διορίστηκε διάδοχός του τον Μάρτιο, αλλά δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει ακουστεί από τότε.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει επίσης ότι και άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι λειτουργούν υπό συνθήκες αυξημένης μυστικότητας, παραμένοντας για μεγάλα διαστήματα σε καταφύγια και αποφεύγοντας την άμεση επικοινωνία μεταξύ τους.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το CBS, Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν την κατάσταση ως εξαιρετικά δυσλειτουργική, με χαρακτηριστική αναφορά ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας μεταξύ των ιρανικών αρχών θυμίζουν «κωμωδία».

Πηγή: The Times Of Israel

