Πτώση 5% στις τιμές πετρελαίου με τις αγορές να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Πετρέλαιο
Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία τη Δευτέρα, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑΙράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξης συμφωνίας.

Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 5,2%, διαμορφούμενο στα 91,57 δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να μετριάσει τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία, αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην επισπεύσουν τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι «ο χρόνος είναι με το μέρος μας».

Η σύγκρουση ξέσπασε μετά από επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις πυραύλων και drones σε ολόκληρη την περιοχή.

Από τις 8 Απριλίου βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ μεσολαβητές προσπαθούν να προωθήσουν μια διαπραγματευτική λύση. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει επιβάλει περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, ενώ η Ουάσιγκτον έχει αποκλείσει τα ιρανικά λιμάνια.

Πηγή: AFP

