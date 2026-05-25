Λίβανος – Χεζμπολάχ: Ανακοίνωσε 28 επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων με ρουκέτες και drones

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις την Κυριακή, οι οποίες είχαν ως στόχο ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι χρησιμοποίησε ομοβροντία ρουκετών, βλημάτων πυροβολικού και επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για πλήγματα κατά ισραηλινών δυνάμεων. Οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην πόλη Μπιγιάδα, όπου η Χεζμπολάχ στόχευσε συγκεντρώσεις ισραηλινών στρατευμάτων, δυνάμεις που ήταν τοποθετημένες μέσα σε σπίτια, τεχνικό εξοπλισμό και ένα νεοσύστατο κέντρο διοίκησης.

Παράλληλα, παρόμοιες επιθέσεις με drones, ρουκέτες και πυροβολικό πραγματοποιήθηκαν σε άλλες περιοχές, με στόχο συγκεντρώσεις στρατευμάτων και στρατιωτικά οχήματα γύρω από τον ποταμό Ντέιρ Σιριάν, καθώς και θέσεις σε Ρασάφ, Αλ-Κουζάχ, Νακούρα και μια νέα εγκατάσταση στο Νιμρ αλ-Τζαμέλ.