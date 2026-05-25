Ρεάλ Μαδρίτης: Διαμαρτύρονται για τη διαιτησία του τελικού της Euroleague – «Υπήρχαν αρκετές αμφιλεγόμενες αποφάσεις»

Η Ρεάλ Μαδρίτης λίγο μετά την λήξη της αναμέτρησης του τελικού της Euroleague όπου ηττήθηκε 92-85 από τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε σε αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις.

«Η ομάδα του Σκαριόλο αγωνίστηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο εναντίον του Ολυμπιακού παρά τις απουσίες και αρκετές αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις», ανέφερε στο άρθρο της η επίσημη ιστοσελίδα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» με αυτό τον τρόπο θέλησε να αναφερθεί και στις αποφάσεις των Ράντοβιτς, Λοτερμόσερ και Λάτισεφς.

El Madrid pierde la final de la Euroliga. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 24, 2026

Την ίδια στιγμή, η ισπανική «AS» στην επίσημη ιστοσελίδα της έβαλε το βίντεο με την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή Σρέντεν Ράντοβιτς όπου χρέωσε με φάουλ τον Φακούντο Καμπάτσο σε άμυνα πάνω στον Τόμας Γουόκαπ.