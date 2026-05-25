Ρεαλ-Σκαριόλο: «Χάσαμε ένα τρίποντο για την ισοφάριση, περήφανος για τους παίκτες μου»

Ο προπονητής της Ρεαλ Μαδρίτης Σέρτζιο Σκαριόλο παραχώρησε δηλώσεις μετά την λήξη του τελικού δίνοντας τα εύσημα στους παίκτες του για την εμφάνισή τους απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στην κρισιμότητα του χαμένου τρίποντου του Φελίς στα τελευταία δευτερόλεπτα του μεγάλου τελικού της Euroleague.

Σε ένα παιχνίδι θρίλερ ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι “μερένγκες” παρά το γεγονός πως στο τελευταίο λεπτό έδειχναν ανήμποροι να αντιδράσουν, μετά από συνεχόμενα λάθη των “ερυθρολεύκων” τους δόθηκε η δυνατότητα για να ισοφαρίσουν, με ένα “τρίποντο” του Φελίς. Σε αυτή την φάση στάθηκε και ο προπονητής της “Βασίλισσας”, δηλώνοντας ταυτόχρονα περήφανος για τους παίκτες τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Σταθήκαμε πολύ καλά. Χάσαμε ένα τρίποντο για να ισοφαρίσουμε. Ο Ολυμπιακός είναι τεράστια ομάδα. Τους δίνω τα εύσημα αλλά είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. θα επιστρέψουμε».

