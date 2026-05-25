Ντόναλντ Τραμπ: «Αν» κάνω μια συμφωνία, θα διαφέρει από αυτή που είχε κάνει με το Ιράν ο Ομπάμα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «αν» κάνει μια συμφωνία με το Ιράν, θα διαφέρει από αυτήν που έγινε υπό τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, λέγοντας ότι «είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει ή δεν ξέρει τι είναι».

«Αν κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, θα είναι μια καλή και σωστή, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα», είπε σε μια ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι η προηγούμενη συμφωνία έδωσε στο Ιράν «έναν σαφή και ανοιχτό δρόμο προς ένα πυρηνικό όπλο».

Ενώ είπε ότι η συμφωνία του θα διέφερε πολύ από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) που διαπραγματεύτηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα και επιμένοντας ότι θα ήταν το «ακριβώς αντίθετο», ο Τραμπ είπε ότι κανείς δεν γνωρίζει τις πλήρεις λεπτομέρειες και ότι η συμφωνία δεν έχει «ούτε καν ολοκληρωθεί πλήρως ως προς τη διαπραγμάτευση της ακόμη».

«Η συμφωνία μας είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά κανείς δεν την έχει δει ή δεν ξέρει τι είναι. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί πλήρως η διαπραγμάτευσή της ακόμα. Μην ακούτε λοιπόν τους ηττημένους, οι οποίοι ασκούν κριτική σε κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα. Σε αντίθεση με εκείνους πριν από εμένα που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες!», έγραψε στην ανάρτηση του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

