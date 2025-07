Ιαπωνία: Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν υπό τον φόβο τσουνάμι

Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους στην Ιαπωνία και να μεταφερθούν σε σημεία με υψόμετρο υπό τον φόβο ισχυρού τσουνάμι μετά τον σεισμό των 8,8 Ρίχτερ στην ανατολική Ρωσία.

Περίπου 10.500 άνθρωποι στο Χοκάιντο υποχρεώθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες με ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε ταράτσες.

Οι αρχές συνέχισαν να παροτρύνουν τους κατοίκους στην ανατολική ακτή της Ιαπωνίας να απομακρυνθούν σε σημεία που έχουν ύψος μακριά από το νερό.

Tsunami waves are currently impacting the Kuril…

A powerful 8.8-magnitude earthquake struck off the coast of Russia’s Kamchatka Peninsula, triggering tsunami warnings across the Pacific.

❗️🌊🌐 – Tsunami waves have begun hitting Japan after a massive 8.8 magnitude earthquake.

Δεκάδες κύματα έχουν παρατηρηθεί στις ακτές της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό. Προειδοποιήσεις για τσουνάμι έχουν εκδοθεί για ΗΠΑ, Ρωσία, Περού, Εκουαδόρ και Κίνα. Ωστόσο υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την Χαβάη καθώς οι επιστήμονες θεωρούν ότι θα δεχθεί τα μεγαλύτερα κύματα.

This is media in Japan, giving useful & credible information to the people during Earthquake & Tsunami conditions

Our Godi media would have done Umbrella dance in studio at max 🙌

