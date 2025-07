ΗΠΑ: Σε κατάσταση επιφυλακής για τσουνάμι το Λος Άντζελες – Βίντεο με τις σειρήνες να ηχούν σε παραθαλάσσια πόλη της Καλιφόρνια

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα ΗΠΑ) στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Ρωσίας, προκαλώντας τσουνάμι που έπληξε περιοχές στη Σιβηρία και τη βορειοανατολική Ιαπωνία, ενώ συναγερμός σήμανε και στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ.

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ αναβάθμισε την προειδοποίηση για την βόρειες ακτές της Καλιφόρνια, από το ακρωτήρι Μεντοσίνο έως τα σύνορα με το Όρεγκον, σε «προειδοποίηση για τσουνάμι», περιλαμβάνοντας και την πόλη Crescent City.

Humboldt County is NOT at high risk of inundation of dry land from a tsunami. This highest risk of inundation is directed toward Crescent City, where 3-5 foot maximum tsunami waves are expected. Humboldt County is expected to have 1-2 foot maximum tsunami waves.

8:30P UPDATE: A Tsunami Warning has been issued for the Crescent City ​area. pic.twitter.com/MTGUKqhDi4

Όπως ανακοίνωσε, «κύματα ύψους 0,6 έως 1,5 μέτρων είναι πιθανά στην περιοχή προειδοποίησης, με τα πρώτα κύματα να αναμένονται γύρω στις 11:50 μ.μ. ώρα Ειρηνικού (9:50 ώρα Ελλάδας)».

The Advisory has been upgraded to a *TSUNAMI WARNING* for the North Coast near Crescent City, where the waves will be larger and will last longer.

Here are the latest maximum forecast wave heights and tsunami arrival time estimates. pic.twitter.com/3j2XmHbhxc

