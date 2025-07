Χαβάη: Πανικός και ουρές στους δρόμους μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι – Γιατί φοβούνται ότι το νησί θα χτυπηθεί από κύματα ύψους 3 μέτρων

Πανικό έχει προκαλέσει στην Χαβάη ο ισχυρός σεισμός 8,8 Ρίχτερ στην ανατολική Ρωσία και η προειδοποίηση των αρχών για ισχυρό τσουνάμι.

Πριν από μερικές ώρες ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης για τσουνάμι και οι αρχές ζήτησαν από τουρίστες και κατοίκους να εκκενώσουν τις παραλιακές περιοχές και να ανέβουν σε λόφους και βουνά μακριά από το νερό.

Αμέσως δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό χάος στην Χαβάη αφού δεν υπάρχουν πολλοί κεντρικοί δρόμοι που να οδηγούν μακριά από το παραλιακό μέτωπο.

🚨 BREAKING: People on Maui, Hawaii trying to escape the tsunami are BEGGING Oprah to open her private road to higher ground, and she’s STILL REFUSING

TIME IS RUNNING OUT.

Oprah's road is marked in blue. The ONLY OTHER ROUTE to higher ground is the RED ROUTE, and it's…

