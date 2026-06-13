Βρετανικό δικαστήριο καταδικάζει σε φυλάκιση ακτιβιστές της οργάνωσης «Palestine Action» με κατηγορίες για «τρομοκρατία»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλε ποινές φυλάκισης σε τέσσερις ακτιβιστές της οργάνωσης «Palestine Action» («Δράση για την Παλαιστίνη») με κατηγορίες για «τρομοκρατία», αφού κρίθηκαν ένοχοι για έφοδο σε ισραηλινή εταιρεία όπλων.

Ο δικαστής Τζέρεμι Τζόνσον στο Κακουργιοδικείο του Γούλιτς (Woolwich Crown Court) επέβαλε ποινές κάθειρξης περίπου πέντε έως οκτώ ετών στους τέσσερις κατηγορούμενους, χαρακτηρίζοντας την έφοδό τους τον Αύγουστο του 2024 στις εγκαταστάσεις της «Elbit Systems» στο Μπρίστολ ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Τον περασμένο μήνα, τέσσερις από τους έξι ακτιβιστές που δικάζονταν κρίθηκαν ένοχοι για πρόκληση εγκληματικής φθοράς. Ένας από τους κατηγορούμενους κρίθηκε επίσης ένοχος για τον τραυματισμό αστυνομικού με βαριοπούλα.

Η οργάνωση δήλωσε ότι στόχος της ήταν να «αποσυναρμολογήσει drones και οπλικά συστήματα» που πίστευε ότι θα χρησιμοποιούνταν για τη δολοφονία ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η «Palestine Action» τέθηκε και επίσημα εκτός νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «τρομοκρατική» οργάνωση τον περασμένο Ιούλιο.

Ο δικαστής Τζόνσον ανέφερε ότι υπήρχε «σύνδεση με την τρομοκρατία», καθώς προκλήθηκε «σοβαρή υλική ζημιά» σε ισραηλινά όπλα, και ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε αυτή την ενέργεια για να επηρεάσουν τη βρετανική κυβέρνηση και να εκφοβίσουν την «Elbit Systems», τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία όπλων του Ισραήλ.

Η ΜΚΟ «Filton 25 Defence Committee» δήλωσε: «Οι τέσσερις διαδηλωτές που καταδικάστηκαν σήμερα κατέστρεψαν πάνω από 40 ισραηλινά όπλα, συμπεριλαμβανομένων φονικών drones, τα οποία χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε σφαγή Παλαιστινίων στη Γάζα. Αναλαμβάνοντας άμεση δράση, έσωσαν ζωές. Αυτό δεν είναι τρομοκρατία, είναι καθήκον. Η σημερινή απόφαση θα εφεσιβληθεί για να διορθωθεί αυτή η σοβαρή δικαστική πλάνη».

Ο δικαστής Τζόνσον καταδίκασε τον 23χρονο Σάμιουελ Κόρνερ σε κάθειρξη επτά ετών και οκτώ μηνών. Ο Κόρνερ κρίθηκε ένοχος επειδή χτύπησε δύο φορές στην πλάτη την αστυνομικό Κέιτ Έβανς με μια βαριοπούλα 3 κιλών, προκαλώντας της κάταγμα στη σπονδυλική στήλη.

Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στους ακτιβιστές:

Πηγές: Al Jazeera, AFP