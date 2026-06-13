Μπέλφαστ: Έντονες επικρίσεις κατά του Έλον Μασκ για ενίσχυση των αντιμεταναστευτικών ταραχών με αναρτήσεις του

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος πρόσφατα έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες επικρίσεις σχετικά με τον ρόλο που έπαιξε μέσω των αναρτήσεων του στην ενίσχυση της αντιμεταναστευτικής ρητορικής που έχει οδηγήσει στις αντιμεταναστευτικές ταραχές και σε πογκρόμ στο Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με ερευνητές του οργανισμού Center for Countering Digital Hate (CCDH), αναρτήσεις που ενίσχυσε ο Μασκ στην πλατφόρμα X συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές και συνέβαλαν στη διάδοση βίαιων αφηγήσεων γύρω από τα επεισόδια.

Τα επεισόδια στο Μπέλφαστ ξέσπασαν μετά από επίθεση με μαχαίρι τη Δευτέρα, με τη βρετανική αστυνομία να απαγγέλλει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας σε Σουδανό υπήκοο. Η ένταση στην πόλη κλιμακώθηκε στη συνέχεια, οδηγώντας σε συγκρούσεις και διαδηλώσεις.

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Ο Μασκ φέρεται να ενίσχυσε εκκλήσεις για διαδηλώσεις από τον ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ενώ ανέβασε και περιεχόμενο του ηγέτη του κόμματος Restore Britain, Ρούπερτ Λόου, επεκτείνοντας τη διάχυση των μηνυμάτων του σε εκατομμύρια χρήστες.

Οι ερευνητές του CCDH υποστηρίζουν ότι οι αναρτήσεις που σχετίζονται με τις ταραχές συγκέντρωσαν πάνω από 115 εκατομμύρια προβολές, με τον Μασκ να αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μερίδιο.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η ενίσχυση τέτοιου περιεχομένου συνέβαλε σε αύξηση της έντασης, ενώ άλλοι τονίζουν ότι το ζήτημα συνδέεται ευρύτερα με τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων και τα όρια της ελευθερίας έκφρασης σε περιόδους κοινωνικής αναταραχής.

Πηγή: AFP