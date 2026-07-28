Το Παλαιό Φάληρο ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού 2027

Μια ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε το Παλαιό Φάληρο, το οποίο επιλέχθηκε από την ACES Europe ως Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2027.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί την αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας του Δήμου για την ανάπτυξη του αθλητισμού, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών συμμετοχής και την ενίσχυση μιας καθημερινότητας που συνδέει τη φυσική δραστηριότητα με την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής.

Η υποψηφιότητα του Παλαιού Φαλήρου παρουσιάστηκε στην ειδική επιτροπή της ACES Europe κατά την επίσκεψή της στην πόλη. Οι βασικοί άξονες της υποψηφιότητας και το όραμα του Δήμου για μια σύγχρονη, ανοιχτή και ανθρωποκεντρική αθλητική πόλη, στην οποία ο αθλητισμός συνδέεται με την υγεία, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, τη βιώσιμη κινητικότητα και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Κεντρικό στοιχείο αυτού του σχεδιασμού αποτελεί το Faliro Sport Pass, μια ενιαία ψηφιακή ταυτότητα που θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στις αθλητικές, πολιτιστικές και δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, το ψηφιακό δίδυμο InnoTwinAI επιτρέπει στον Δήμο να αποτυπώνει και να παρακολουθεί τη λειτουργία της πόλης, υποστηρίζοντας τον καλύτερο σχεδιασμό των υποδομών, των διαδρομών και των δημόσιων χώρων.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η καμπάνια «FALIRO 1.000.000», με στόχο τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου ενεργών λεπτών άθλησης δίπλα στη θάλασσα, ενθαρρύνοντας κατοίκους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν και να εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους.

Στόχος είναι το 2027 να αφήσει μια μόνιμη παρακαταθήκη στην πόλη, μέσα από τη δημιουργία του Sport Innovation CityLab, ενός ζωντανού μηχανισμού συνεργασίας, καινοτομίας και πειραματισμού για τον αθλητισμό, την υγεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αθλητισμό για Όλους και την Αθλητική Καινοτομία 2027, καθώς και του Faliro Sport, Innovation & Robotics Festival, που θα φέρουν στο παραλιακό μέτωπο εκπροσώπους Δήμων, πανεπιστημίων, αθλητικών οργανισμών και φορέων τεχνολογίας.

Τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα δημοτικά προγράμματα, τις δράσεις για παιδιά, νέους, μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες και άτομα με αναπηρία, καθώς και το συνολικό όραμα του Δήμου για το 2027.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ανοιχτό και συμμετοχικό χαρακτήρα της υποψηφιότητας, αλλά και στη σύνδεση του αθλητισμού με την τεχνολογία και την καινοτομία. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες, η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, η διοργάνωση μεγάλων αθλητικών και εκπαιδευτικών δράσεων και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Η διάκριση ανήκει σε ολόκληρη την πόλη, στους αθλητές και τις αθλήτριες, στα αθλητικά σωματεία, στους προπονητές, στους εκπαιδευτικούς, στους εργαζομένους του Δήμου, στις οικογένειες και σε όλους όσοι συμμετέχουν καθημερινά στην αθλητική ζωή του Παλαιού Φαλήρου.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε: «Το πιστέψαμε, εργαστήκαμε με σχέδιο και τα καταφέραμε. Η ανακήρυξη του Παλαιού Φαλήρου ως Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού για το 2027 είναι μια μεγάλη στιγμή και μια επιτυχία που ανήκει σε όλους τους ανθρώπους της πόλης μας. Ευχαριστώ θερμά όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία και παρουσίαση της υποψηφιότητάς μας, τα αθλητικά σωματεία, τους αθλητές, τους προπονητές, τους εργαζομένους και τους εθελοντές. Το 2027 θα είναι μια χρονιά γιορτής, συμμετοχής και δημιουργίας. Μια χρονιά κατά την οποία ολόκληρη η πόλη θα κινηθεί στον ρυθμό του αθλητισμού. Είμαστε περήφανοι και έτοιμοι να κάνουμε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση μια σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον του Παλαιού Φαλήρου»