Δημοφιλής παραλία γέμισε με περιττώματα – «Πρέπει να προσέχεις κάθε σου βήμα»

Η παραλία Hietsu στο Ελσίνκι, επίσημα γνωστή ως Hietaranta ή Hietaniemi, μία από τις πιο δημοφιλείς της Φινλανδίας, έχει μετατραπεί σε κυριολεκτικό… «ναρκοπέδιο» περιττωμάτων, καθώς χιλιάδες χήνες κατακλύζουν την ακτή κάθε καλοκαίρι, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες κιλά απορριμμάτων και προκαλώντας πονοκέφαλο τόσο στους λουόμενους όσο και στις δημοτικές αρχές.

«Μπορεί να υπάρχει σοκαριστική ποσότητα κοπράνων», δηλώνει ο Γιούκα Λούντγκρεν, υπεύθυνος για τις δημόσιες παραλίες του Ελσίνκι, επισημαίνοντας πως σε ορισμένα σημεία συγκεντρώνονται καθημερινά περισσότερα από 18 κιλά περιττωμάτων.

Ο ίδιος, που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες προσπαθεί να κρατήσει την παραλία καθαρή, ανέφερε πως η ομάδα του εξετάζει συνεχώς νέους τρόπους για να αντιμετωπίσει τη ραγδαία αύξηση της ρύπανσης από τα πουλιά.

