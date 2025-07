Τσουνάμι στον Ειρηνικό: Τα πρώτα κύματα «χτύπησαν» Χαβάη και Αλάσκα – Σε επιφυλακή η Δυτική Ακτή των ΗΠΑ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται η Χαβάη και τμήματα της Αλάσκας, πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και η βόρεια Καλιφόρνια, μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της ρωσικής Χερσονήσου Καμτσάτκα, κοντά στο επίκεντρο του φονικού σεισμού του 1952.

Ήδη έχουν φτάσει κύματα τσουνάμι σε διάφορα σημεία του Ειρηνικού, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους σε επαγρύπνηση και αποφυγή παραλιακών περιοχών.

Tsunami WARNING remains in effect for the State of Hawaii, with the first waves expected to reach shorelines by 7:17pm. Urgent action should be taken to protect lives and property. Tsunami waves reaching 1 to 3 meters above the tide level are possible along some shorelines.… pic.twitter.com/HrVMQoXhae

— Pacific Disaster Center – PDC Global (@PDC_Global) July 30, 2025