Πάμελα Άντερσον – Λίαμ Νίσον: Το φιλί on air που πυροδότησε εκ νέου τις φήμες για τη σχέση τους – Χαμός με το νέο hot ζευγάρι του Χόλιγουντ

Ένα νέο ειδύλλιο στο Χόλιγουντ απασχολεί έντονα τα διεθνή ΜΜΕ και τους θαυμαστές των δύο «ερωτοχτυπημένων», καθώς η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον φέρονται να έχουν έρθει κοντά, όχι μόνο στο κινηματογραφικό πλατό της νέας τους ταινίας, «The Naked Gun», αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Το -φερόμενο- νέο ζευγάρι έχει προκαλέσει θετικές αντιδράσεις με τη χημεία του στις δημόσιες εμφανίσεις και τις… τηλεοπτικές αγκαλιές.

Σύμφωνα με πηγή του περιοδικού People, οι δύο σταρ «διανύουν τα πρώτα στάδια ενός αναπτυσσόμενου ρομάντζου».

Liam Neeson and Pamela Anderson ‘kiss’ on live TV after ‘madly in love’ declaration https://t.co/RFpaCjzjqH pic.twitter.com/acrifIp6NS



Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «απολαμβάνουν ο ένας τη συντροφιά του άλλου», τονίζοντας: «Είναι ειλικρινές και είναι ξεκάθαρο ότι είναι ξετρελαμένοι μεταξύ τους».

Η φημολογούμενη σχέση τους ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή την προώθηση της νέας τους ταινίας, στην οποία υποδύονται ένα ερωτευμένο ζευγάρι, και ιδιαίτερα έπειτα από μια θεαματική στιγμή στην εκπομπή «Today» της αμερικανικής τηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια ενός teaser για τη συνέντευξή τους, οι κάμερες φάνηκαν να τους «πιάνουν» την ώρα που αντάλλασσαν ένα παθιασμένο φιλί, με τους παρουσιαστές να αναρωτιούνται έκπληκτοι εκτός αέρα: «Φιλιούνται;»

Στο κυρίως μέρος της εκπομπής, ο παρουσιαστής Κρεγκ Μέλβιν πίεσε για απαντήσεις. «Τι συμβαίνει εδώ; Και οι δύο είστε ελεύθεροι αυτή την περίοδο. Υπάρχει ξεκάθαρη χημεία. Είστε ζευγάρι;»

Η Άντερσον απάντησε πονηρά: «Τι;! Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση», ενώ ο Νίσον ακολούθησε τον παιχνιδιάρικο τόνο της, αλλά δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τον «δεσμό» μεταξύ τους.

«Δεν είχα γνωρίσει ποτέ την Πάμελα πριν. Συναντηθήκαμε στο πλατό. Και ανακαλύψαμε ότι έχουμε μια υπέροχη αναπτυσσόμενη χημεία ως δύο ηθοποιοί. Ήταν σαν να είπαμε: “Ω, αυτό είναι ωραίο, ας μην το ζορίσουμε. Ας το αφήσουμε να αναπνεύσει”. Και αυτό κάναμε».

As romance rumors continue to heat up, “The Naked Gun” stars Pamela Anderson and Liam Neeson addressed their undeniable onscreen bond during an appearance on “Today.” https://t.co/emA6TOCmyl pic.twitter.com/Ri71Elj5Fy

— E! News (@enews) July 30, 2025