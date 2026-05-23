Αλιβέρι: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα – Συγκλονίζει η σύζυγός του

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την εξαφάνιση του πολύτεκνου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, με τα ερωτήματα να πληθαίνουν καθημερινά. Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» συνέχισε για ακόμα μία εβδομάδα τις έρευνες για τον εντοπισμό του οικογενειάρχη, ο οποίος χάθηκε ξαφνικά το πρωί της 30ής Μαρτίου από το σπίτι του, χωρίς να έχει δώσει έκτοτε κανένα σημείο ζωής.

Σε κατάσταση σοκ, η σύζυγος του επιχειρηματία περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής τις πρώτες εφιαλτικές ώρες της εξαφάνισης, ανακαλώντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, επιστρέφοντας από την εργασία της είδε το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο και πίστεψε ότι βρισκόταν μέσα. Επειδή το σπίτι έχει ενιαία διαρρύθμιση και εκείνος δεν καθόταν στη συνηθισμένη του θέση μπροστά στον υπολογιστή, υπέθεσε πως απλώς κοιμόταν.

«Νόμιζα ότι ξεκουραζόταν»

«Όταν γύρισα από τη δουλειά είδα το αυτοκίνητο του και υπέθεσα ότι είναι σπίτι. Ο χώρος του σπιτιού είναι ενιαίος και από τη στιγμή που δεν τον είδα να κάθεται όπως συνήθιζε στον υπολογιστή του, θεώρησα ότι ξεκουραζόταν», είπε και μίλησε για έναν άνθρωπο δεμένο με τη θάλασσα, που όμως τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από όσα αγαπούσε.

«Του άρεσε πολύ να ψαρεύει… Ήταν κομμάτι της ζωής του. Όμως τα τελευταία χρόνια το είχε αφήσει. Δεν είχε πια την ίδια διάθεση…», τόνισε.

Με τρεμάμενη φωνή και φανερή συγκίνηση, η σύζυγός του εξομολογήθηκε ότι η οικογένεια αρνείται να χάσει την πίστη της, ελπίζοντας μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι ο άνθρωπός τους θα επιστρέψει σώος στο σπίτι.

«Εδώ είναι το σπίτι του … εδώ τον περιμένουμε…κι εγώ και τα παιδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στις έρευνες. Την κυρία Νικολούλη αλλά και τους ανθρώπους της περιοχής που βοήθησαν και συνεχίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν. Την Τρίτη που ξεκίνησαν οι έρευνες στις 31 του μήνα βούτηξαν στη θάλασσα και έψαξαν για τον Σπύρο δύτες από τα ιχθυοτροφεία και βατραχάνθρωποι από το λιμεναρχείο» ανέφερε.

Στο πλατό της εκπομπής βρέθηκε ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος, πρώην διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας και διεθνής ναυτιλιακός πραγματογνώμονας, ο οποίος παρουσίασε χάρτες της περιοχής και τόνισε την ανάγκη να πραγματοποιηθούν νέες έρευνες σε συγκεκριμένα σημεία της θάλασσας.

«Τα θαλάσσια ρεύματα στη συγκεκριμένη περιοχή αλλάζουν κατεύθυνση, πότε προς τα αριστερά και πότε προς τα δεξιά, όπως συμβαίνει και στο φαινόμενο της γέφυρας της Χαλκίδας. Αυτό σημαίνει ότι, εάν ο αγνοούμενος είχε πέσει στη θάλασσα στο συγκεκριμένο σημείο, δύσκολα θα μπορούσε να έχει παρασυρθεί σε μεγάλη απόσταση. Για τον λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να γίνουν νέες, στοχευμένες έρευνες στα σημεία που αποτυπώνονται στον χάρτη, με τη χρήση ειδικών σκαφών και εξοπλισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.