Η Realnews αυτής της Κυριακής (24/5/2026)

Με τίτλο: «Ο νέος “χάρτης” και οι μεταγραφές» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν «βαλίτσες» για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Η ακτινογραφία των μετακινήσεων.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Οι συζητήσεις που γίνονται σε Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών.

– Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι «φλερτάρουν» με το κόμμα Καρυστιανού και ποιοι… προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς.

– Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– «Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς». Μιλά στην «R» ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους.

– Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για έξι μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, τι θα γίνει με το fuel pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί.

– Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το θέμα των τουρκικών F-35. Εντείνει τις πιέσεις η Αγκυρα για να ξεμπλοκάρει τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

– Κατακραυγή για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου. Ο Αρειος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17Ν.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Ειρήνη Αγαπηδάκη, Δημήτρης Μάντζος.

– Ξηλώνεται η «Κόζα Νόστρα» της Κρήτης! Συνολικά έξι οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαΐνης.

– Δολοφονία στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων: «Την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ!». Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά!