Κρήτη: Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση η 3χρονη – Στην παιδιατρική κλινική του ίδιου νοσοκομείου τα τρία αδελφάκια της

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΠΑΓΝΗ
Εγκαταλελειμμένα βρέθηκαν τα τρία αδελφάκια του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ.

Τα παιδάκια, ηλικίας 6 μηνών, έξι και τριών ετών βρέθηκαν παρατημένα και με εντολή εισαγγελέα, μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται στην Παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, με τη η συνδρομή και του Χαμόγελου του παιδιού.

Συγκινητική και η ανάρτηση του Διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργου Μπεα:

«Μέσα σε δύσκολες και ιδιαίτερα ευαίσθητες συνθήκες, ένιωσα για ακόμη μία φορά βαθιά περηφάνια ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”.

Περηφάνια για τους ανθρώπους μας. Για τα άμεσα αντανακλαστικά, την επιστημονική επάρκεια, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη ψυχή που κρύβεται πίσω από κάθε πράξη φροντίδας.

Τρία μικρά παιδιά, μόλις 6 μηνών, 6 και 8 ετών, από το περιβάλλον της μικρούλας που διασωληνώθηκε χθες, βρέθηκαν ξαφνικά στην ανάγκη προστασίας, φροντίδας και ασφάλειας.

Οι Παιδίατροι, οι Γενικοί Χειρουργοί, ο Ορθοπεδικός, οι Ακτινολόγοι, αλλά πάνω απ’ όλους οι Νοσηλευτές μας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κινητοποιήθηκαν ακαριαία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξασφαλίστηκαν ρουχαλάκια, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι απαιτούνταν ώστε το παιδιατρικό μας τμήμα να μετατραπεί σε μια ζεστή αγκαλιά για τα μικρά παιδιά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στοΤο Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, την προσφορά ρουχισμού και παιχνιδιών, που πραγματικά έκαναν να φωτιστούν ξανά τα παιδικά πρόσωπα.”

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην εξαιρετική συνεργασία με το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων και την Εισαγγελία Ανηλίκων, που λειτούργησαν με ταχύτητα, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Σε στιγμές σαν κι αυτές, η υγεία ξεπερνά τα όρια της ιατρικής πράξης.
Γίνεται προστασία, αξιοπρέπεια, συνεργασία, ανθρωπιά.

Σήμερα νιώθω βαθιά συγκινημένος και ευγνώμων για το προσωπικό του Νοσοκομείου μας. Γιατί απέδειξαν, για ακόμη μία φορά, ότι πίσω από τις λευκές μπλούζες υπάρχουν άνθρωποι που δεν προσφέρουν μόνο θεραπεία… αλλά και ελπίδα».

