Ανακαλύφθηκε σφραγίδα των Χετταίων 3.500 ετών που φέρνει τα πάνω-κάτω στην αρχαιολογία

Ένα μικρό αρχαιολογικό εύρημα έρχεται να ανατρέψει τα όσα γνωρίζαμε για τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς της αρχαίας Ανατολής.

Μια εξαιρετική αρχαιολογική ανακάλυψη στο Aşağıseyit Höyük της δυτικής Τουρκίας προσφέρει νέα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ του Βασιλείου των Χετταίων και των τοπικών βασιλείων της Δυτικής Ανατολίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στον αρχαίο οικισμό έφεραν στο φως μια πρώιμη χετταιική σφραγίδα, ηλικίας σχεδόν 3.500 ετών — ένα εύρημα που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την επιστημονική κατανόηση για την πολιτική και πολιτισμική αλληλεπίδραση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Erim Konakçı, ο οποίος δημοσίευσε τη μελέτη για την ανακάλυψη, η σφραγίδα θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την τρέχουσα κατανόηση της πολιτικής και πολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των Χετταίων και των βασιλείων της Δυτικής Ανατολίας.

Η σφραγίδα ανακαλύφθηκε κατά την ανασκαφική περίοδο του 2024 στο Aşağıseyit Höyük, έναν σημαντικό αρχαιολογικό τύμβο που βρίσκεται κοντά στο χωριό Aşağıseyit στην περιοχή Çal της επαρχίας Ντενιζλί (Άττουδα).

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το αντικείμενο αποδεικνύει ισχυρότερους δεσμούς από ό,τι αναμενόταν μεταξύ της κεντρικής Ανατολίας, που αποτελούσε την καρδιά των Χετταίων, και των οικισμών της δυτικής Ανατολίας κατά την πρώιμη Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

Ένας οικισμός-κλειδί της Εποχής του Χαλκού στη Δυτική Τουρκία

Το Aşağıseyit Höyük είναι ένας από τους σημαντικότερους οικισμούς της Εποχής του Χαλκού στην Άνω Λεκάνη του Μαιάνδρου (Menderes) στη δυτική Τουρκία.

Τοποθετημένος σε απόσταση περίπου 120 μέτρων από τον ποταμό Μέγα Μαίανδρο (Büyük Menderes), ο τύμβος καταλαμβάνει έναν στρατηγικό φυσικό διάδρομο που συνδέει τις πεδιάδες Τσίβριλ (αρχαία Ευμένεια) και Μπακλάν (της αρχαίας Φρυγίας) με τη λεκάνη Τσαλ.

Αυτή η πλεονεκτική τοποθεσία πιθανότατα καθιστούσε τον οικισμό ζωτικό στρατιωτικό και εμπορικό πέρασμα μεταξύ της περιοχής του Αιγαίου και της Κεντρικής Ανατολίας.

Οι αρχαιολογικές έρευνες στη θέση αυτή ξεκίνησαν το 2021 και έχουν αποκαλύψει μια μακρά ακολουθία κατοίκησης που εκτείνεται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως τη Ρωμαϊκή περίοδο.

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως στρώματα από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ΙΙ, την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο, δείχνοντας ότι ο οικισμός παρέμεινε σημαντικός για χιλιάδες χρόνια.

Γεωαρχαιολογικές μελέτες δείχνουν ότι ο τύμβος περιέχει σχεδόν οκτώ μέτρα πολιτισμικών επιχώσεων, υπογραμμίζοντας την παρατεταμένη κατοίκησή του και την ιστορική του σημασία.

Οι ερευνητές έχουν επίσης εντοπίσει τουλάχιστον εννέα φάσεις κατοίκησης στη θέση αυτή, καθιστώντας το Aşağıseyit Höyük έναν από τους οικισμούς-κλειδιά για την κατανόηση της εξέλιξης των πολιτισμών της δυτικής Ανατολίας.

Ανακάλυψη της πρώιμης σφραγίδας των Χετταίων

Η σφραγίδα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα βρέθηκε στην πρώιμη φάση του στρώματος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, η οποία χρονολογείται περίπου μεταξύ του 1634 και 1236 π.Χ.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το αντικείμενο έξω από μια οικιστική δομή, μαζί με βαρίδια σε σχήμα μισοφέγγαρου, κεραμικά και άλλα αντικείμενα της καθημερινότητας.

Η σφραγίδα με την κυκλική κεφαλή έχει ύψος 2.6 εκατοστά και διαθέτει μια κυκλική επιφάνεια σφράγισης με διάτρητη κωνική λαβή.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της είναι η γεωμετρική διακόσμηση που είναι χαραγμένη στην όψη της:

Μια ροζέτα με οκτώ πέταλα, η οποία περιβάλλεται από ένα μοτίβο διπλής σειράς που μοιάζει με σκάλα ή σχοινί.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το μοτίβο του ροδέλα (ροζέτα) ενδέχεται να συμβολίζει τη βασιλική εξουσία και θα μπορούσε ακόμη και να σχετίζεται με τη χετταιική ηλιακή θεότητα της Αρίννα, ένα από τα πιο σημαντικά λατρευτικά σύμβολα στη θρησκεία των Χετταίων.

Αυτό που καθιστά το αντικείμενο ιδιαίτερα σημαντικό είναι η έντονη ομοιότητά του με σφραγίδες που έχουν ανακαλυφθεί στο Μπογιάζκιοϊ-Χατούσα (Boğazköy-Hattusa), την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας των Χετταίων.

Αρκετές σχεδόν πανομοιότυπες σφραγίδες έχουν έρθει στο φως στο παρελθόν σε διοικητικά κέντρα των Χετταίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το παράδειγμα του Aşağıseyit ίσως αντανακλά επίσημους ή πολιτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο περιοχών.

Πώς η σφραγίδα αλλάζει την κατανόησή μας για την Ανατολία

Η σφραγίδα παρέχει σπάνιες φυσικές αποδείξεις που υποστηρίζουν τις ιστορικές αναφορές για την αλληλεπίδραση των Χετταίων με τα βασίλεια της δυτικής Ανατολίας, τα οποία συχνά αναφέρονται στα αρχαία κείμενα ως «Χώρες της Αρζάβα».

Ενώ οι γραπτές πηγές των Χετταίων περιγράφουν στρατιωτικές εκστρατείες στη δυτική Ανατολία, οι αρχαιολογικές αποδείξεις άμεσης αλληλεπίδρασης παρέμεναν περιορισμένες.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η σφραγίδα του Aşağıseyit ενδέχεται να αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη δικτύων επικοινωνίας, πολιτικής επιρροής ή εμπορικών σχέσεων μεταξύ των Χετταίων και των κοινοτήτων της δυτικής Ανατολίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή οι περισσότερες γνώσεις μας για τη δυτική Ανατολία κατά την περίοδο αυτή προέρχονται από κείμενα των Χετταίων και όχι από τοπικά γραπτά αρχεία.

Αρχαιολογικά ευρήματα όπως αυτή η σφραγίδα βοηθούν τους ιστορικούς να ανασυνθέσουν την κοινωνική, οικονομική και πολιτική δομή της περιοχής με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Οι ερευνητές τονίζουν επίσης ότι η σφραγίδα βρέθηκε μαζί με αντικείμενα που συνήθως συνδέονται με την Εσωτερική Δυτική Ανατολία, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων σε σχήμα ταύρου, βαρών σε σχήμα μισοφέγγαρου και χαρακτηριστικών τύπων κεραμικής.

Μαζί, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν μια συνεχή πολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ της Κεντρικής Ανατολίας και των δυτικών περιοχών της χερσονήσου.

Οι Χετταίοι και η Δυτική Ανατολία

Οι Χετταίοι ήταν μία από τις μεγάλες δυνάμεις της αρχαίας Εγγύς Ανατολής κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Με κέντρο την Κεντρική Ανατολία, το Βασίλειο των Χετταίων επεκτάθηκε επιθετικά κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και πραγματοποιούσε συχνές εκστρατείες στη δυτική Ανατολία.

Αρχαία κείμενα των Χετταίων αναφέρουν ηγεμόνες, όπως ο Labarna και ο Hattusili I, να διεξάγουν στρατιωτικές εκστρατείες εναντίον εδαφών της δυτικής Ανατολίας.

Οι εκστρατείες αυτές είχαν ως στόχο όχι μόνο την εξασφάλιση πολιτικής κυριαρχίας, αλλά και τη διασφάλιση του ελέγχου στην περιοχή.

Οι μελετητές συζητούν εδώ και καιρό την έκταση της εξουσίας των Χετταίων στη δυτική Ανατολία.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι τα τοπικά βασίλεια διατηρούσαν σημαντική ανεξαρτησία, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι πολλοί δυτικοί οικισμοί περιήλθαν υπό την ισχυρή επιρροή των Χετταίων.

Η σφραγίδα που ανακαλύφθηκε στο Aşağıseyit Höyük ενισχύει το επιχείρημα υπέρ μιας βαθύτερης αλληλεπίδρασης μεταξύ του κράτους των Χετταίων και των κοινοτήτων της δυτικής Ανατολίας.

Επειδή το αντικείμενο μοιάζει πολύ με παραδείγματα από την ίδια τη Χατούσα, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι μπορεί να υποδηλώνει άμεσες πολιτισμικές ή διοικητικές συνδέσεις.

Ένα ανερχόμενο αρχαιολογικό τοπίο

Το Aşağıseyit Höyük αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου οικισμών της Εποχής του Χαλκού που ερευνώνται επί του παρόντος σε ολόκληρη την Εσωτερική Δυτική Ανατολία.

Οι ανασκαφές στο Μπεϊτζεσουλτάν, το Καϊμακτσί , στον Τύμβο του Ταβσανλί, την Αφροδισιάδα και τη Λαοδίκεια έχουν μεταμορφώσει συλλογικά την κατανόηση της περιοχής κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.

Οι αρχαιολόγοι σημειώνουν ότι περισσότεροι από εβδομήντα οικισμοί της Ύστερης Εποχής του Χαλκού έχουν ήδη εντοπιστεί στην γύρω περιοχή. Οι μελλοντικές ανασκαφές ενδέχεται να φέρουν στο φως επιπλέον σφραγίδες ή διοικητικά αντικείμενα που θα αποσαφηνίσουν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της δυτικής Ανατολίας και της Αυτοκρατορίας των Χετταίων.

Η στρατηγική θέση του Aşağıseyit Höyük μεταξύ των ακτών του Αιγαίου και της Κεντρικής Ανατολίας το καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο για τη μελέτη των αρχαίων διαπεριφερειακών δικτύων.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η τοποθεσία ενδέχεται να αποτελούσε ένα σημαντικό ενδιάμεσο κέντρο που συνέδεε την εσωτερική Ανατολία με τους δυτικούς εμπορικούς δρόμους.

Ένα νέο κεφάλαιο στην αρχαιολογία της Ανατολίας

Η ανακάλυψη της πρώιμης χετταιικής σφραγίδας στο Aşağıseyit Höyük αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στην αρχαιολογία της Τουρκίας της Εποχής του Χαλκού.

Πέρα από την καλλιτεχνική και ιστορική του αξία, το αντικείμενο παρέχει κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίες κοινωνίες αλληλεπιδρούσαν σε ολόκληρη την Ανατολία πριν από περισσότερες από τρεις χιλιετίες.

Καθώς οι ανασκαφές συνεχίζονται, οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι το Aşağıseyit Höyük θα αποδώσει περαιτέρω ανακαλύψεις που θα φωτίσουν τις πολιτικές δυναμικές, τα εμπορικά συστήματα και τις πολιτισμικές ανταλλαγές που διαμόρφωσαν τον αρχαίο κόσμο της δυτικής Ανατολίας και της Αυτοκρατορίας των Χετταίων.