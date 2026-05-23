Ο Τραμπ πετάει τον Κολμπέρ στα… σκουπίδια – Το AI βίντεο του Λευκού Οίκου

Μία ημέρα μετά το τέλος της εκπομπής The Late Show με τον Στίβεν Κολμπέρ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος δημοσίευσαν στα social media ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI), το οποίο δείχνει τον πρόεδρο να πετάει τον παρουσιαστή σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Το βίντεο δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ, 79 ετών, να πλησιάζει από πίσω τον παρουσιαστή Κολμπέρ στη σκηνή του Ed Sullivan Theater. Αφού σηκώνει τον κωμικό και τον πετάει στον κοντινό κάδο σκουπιδιών, ο πρόεδρος εμφανίζεται να κάνει τον χαρακτηριστικό χορό του με τις γροθιές υπό τους ήχους του τραγουδιού “Y.M.C.A.” των Village People.

«Μπάι-μπάι», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης, δίπλα σε ένα emoji που κουνάει το χέρι. Το PEOPLE επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο του Κολμπέρ για κάποιο σχόλιο.

Το τελευταίο επεισόδιο του The Late Show προβλήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου, τερματίζοντας τη σχεδόν 11ετή πορεία του Κολμπέρ στο CBS. Αντί να προσλάβει νέο παρουσιαστή, το τηλεοπτικό δίκτυο αντικαθιστά την εκπομπή με το Comics Unleashed του Μπάιρον Άλεν.

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ και η πρόβλεψη

Ο Τραμπ δημοσίευσε την πρώτη του αντίδραση για το τέλος της εκπομπής γύρω στις 1:52 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) το πρωί της Παρασκευής, σχεδόν μία ώρα μετά την ολοκλήρωση του φινάλε.

«Ο Κολμπέρ τελείωσε επιτέλους από το CBS», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social. «Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο πολύ! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε άνθρωπο από τον δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον εντελώς ανίκανο τύπο. Δόξα τω Θεώ που επιτέλους έφυγε!».

Ώρες αργότερα, ο Τραμπ προέβλεψε ότι το φινάλε του Κολμπέρ ήταν η αρχή του τέλους για τη late-night ζώνη. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, αναφέρθηκε στους υπόλοιπους παρουσιαστές ως «ατάλαντους, κακεντρεχείς, εξαιρετικά υπερτιμημένους οικονομικά, καθόλου αστείους και με πολύ χαμηλή τηλεθέαση Παρουσιαστές της Βραδινής Τηλεόρασης».

Όταν το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση του The Late Show τον Ιούλιο του 2025, το δίκτυο δήλωσε ότι επρόκειτο για μια «καθαρά οικονομική απόφαση». Η κίνηση αυτή έγινε καθώς η μητρική εταιρεία του CBS, η Paramount, οριστικοποιούσε μια συγχώνευση με τη Skydance, η οποία απαιτούσε την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ, την οποία ο Κολμπέρ είχε επικρίνει έντονα στην εκπομπή του. Ο Κολμπέρ είχε επίσης επικρίνει την Paramount λίγες μέρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής, επειδή συμφώνησε σε έναν συμβιβασμό 16 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Τραμπ, ο οποίος είχε μηνύσει το CBS για το μοντάζ μιας συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις στην εκπομπή 60 Minutes.

Ο Τραμπ είχε πανηγυρίσει επίσης για την ακύρωση του The Late Show το περασμένο καλοκαίρι. «Όλοι λένε ότι ήμουν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την απόλυση του Στίβεν Κολμπέρ από τη βραδινή ζώνη του CBS», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 29 Ιουλίου 2025. «Αυτό δεν είναι αλήθεια! Ο λόγος που απολύθηκε ήταν η καθαρή έλλειψη ταλέντου».

Η συνέντευξη Κολμπέρ

Ο Κολμπέρ δήλωσε πρόσφατα στο PEOPLE ότι θεωρεί ανόητο εκ μέρους του προέδρου να νοιάζεται για όσα λέει εκείνος γι’ αυτόν. «Αφήνοντας στην άκρη το τέλος της εκπομπής, για το οποίο ο κόσμος μπορεί να κάνει όσες εικασίες θέλει, και εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω με τις εικασίες τους, εμείς είμαστε κλόουν», είπε ο Κολμπέρ. «Πόσο μειώνει το αξίωμα της προεδρίας το να προσέχει κανείς έστω και στο ελάχιστο τι λέμε εμείς;»

Ο ίδιος συνέχισε: «[Ο Τραμπ] πρέπει να μάθει να επιλέγει τις μάχες του, μεταφορικά και κυριολεκτικά».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Κολμπέρ δήλωσε ότι δεν θα σταματήσει «ποτέ» να νοιάζεται για τις ΗΠΑ. «Δεν θα σταματήσει ποτέ να με νοιάζει η χώρα μου», είπε ο Κολμπέρ. «Είμαι μια χαρά θαυμαστής του εαυτού μου, αλλά δεν έχω την άποψη ότι αν η φωνή μου λείψει από τον εθνικό διάλογο, η δημοκρατία θα πάρει στραβό δρόμο».

Αν και ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι η εκπομπή θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο, αναρωτιέται αν το CBS τού «έσωσε» τη ζωή. «Θέλω να πω, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για πάντα», δήλωσε ο Κολμπέρ στο PEOPLE. «Πρέπει να σκεφτείς, λοιπόν, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να τερματίσεις τη θητεία σου; Δεν πίστευα ότι θα γινόταν τόσο σύντομα, αλλά θέλω να πω, ποιος ξέρει;»

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ίσως το CBS μού έσωσε τη ζωή, επειδή απαιτείται πολύς “μυελός των οστών” (σημ. μεταφρ.: τεράστια ψυχική και σωματική προσπάθεια) για να κάνεις αυτή την εκπομπή κάθε μέρα, και τώρα θα αποχωρήσω έχοντας αρκετό χρόνο και αρκετή ενέργεια για να κάνω άλλα πράγματα που θέλω».