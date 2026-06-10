Λύκος σε μόλις 10 ημέρες διένυσε περισσότερα από 200 χιλιόμετρα: Από την ανατολική Αττική έφτασε κοντά στην Αράχωβα

Η πρόσφατη διάσωση ενός ενήλικου αρσενικού λύκου στην ανατολική Αττική αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα της σημασίας που έχει η συνεργασία μεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων και αρμόδιων κρατικών φορέων για την προστασία της άγριας ζωής. Το ζώο βρέθηκε εγκλωβισμένο σε παράνομη θηλιά, μια πρακτική που εξακολουθεί να απειλεί σοβαρά πολλά είδη της ελληνικής πανίδας.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ», της ΑΝΙΜΑ, της Δασικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου Καπανδριτίου και της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής του ΟΦΥΠΕΚΑ, ο λύκος απεγκλωβίστηκε με επιτυχία και του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες κτηνιατρικές φροντίδες.

Μια μάχη για την επιβίωση

Η θηλιά είχε τραυματίσει το ζώο στα πίσω άκρα και την κοιλιακή χώρα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του. Παρά την εξάντληση και τους πιθανούς τραυματισμούς από την πολύωρη παραμονή στην παγίδα, οι ειδικοί έκριναν ότι μπορούσε να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Μετά την αφαίρεση της θηλιάς, τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και την παρακολούθηση της ανάνηψής του, ο λύκος αφέθηκε ελεύθερος σε ασφαλή περιοχή, έχοντας πλέον μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ένα ταξίδι 200 χιλιομέτρων σε λίγες ημέρες

Στο πλαίσιο της διάσωσης, τοποθετήθηκε στο ζώο δορυφορικό κολάρο εντοπισμού, επιτρέποντας στους επιστήμονες να παρακολουθούν τις κινήσεις του. Τα πρώτα δεδομένα έδειξαν μεγάλα διαστήματα ακινησίας, γεγονός που αποδόθηκε στις συνέπειες των τραυματισμών του.

Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα ο λύκος ξεκίνησε ένα εντυπωσιακό ταξίδι. Μέσα σε μόλις δέκα ημέρες διένυσε περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, φτάνοντας από την ανατολική Αττική στην περιοχή του νότιου Παρνασσού, κοντά στην Αράχωβα.

Η διασπορά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φυσικές συμπεριφορές των λύκων. Μέσω αυτής, νεαρά ή ενήλικα άτομα εγκαταλείπουν την περιοχή όπου γεννήθηκαν και αναζητούν νέες περιοχές για εγκατάσταση και αναπαραγωγή.

Η συγκεκριμένη περίπτωση επιβεβαιώνει τις εντυπωσιακές δυνατότητες μετακίνησης του είδους, καθώς οι λύκοι μπορούν να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, συμβάλλοντας στην επαναποίκιση περιοχών όπου είχαν εξαφανιστεί. Αντίστοιχες μετακινήσεις έχουν συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην επανεμφάνιση του λύκου σε περιοχές της Πελοποννήσου.

Οι παράνομες θηλιές παραμένουν απειλή

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις σοβαρές επιπτώσεις της παράνομης χρήσης θηλιών για τη σύλληψη άγριων ζώων. Οι παγίδες αυτές δεν κάνουν διακρίσεις και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο σε πολλά προστατευόμενα είδη.

Η εξάλειψη τέτοιων πρακτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της άγριας πανίδας της χώρας μας.



Ο λύκος και η συνύπαρξη με τον άνθρωπο

Η ιστορία αυτού του λύκου δεν είναι μόνο μια ιστορία διάσωσης. Είναι μια υπενθύμιση ότι η φύση διαθέτει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα όταν της δίνεται η ευκαιρία. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη για ενημέρωση, συνεργασία και επιστημονική διαχείριση, ώστε άνθρωπος και άγρια ζωή να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Η επιτυχής διάσωση και η μετέπειτα πορεία του αποτελούν ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του λύκου στην Ελλάδα και μια ακόμη απόδειξη ότι η προστασία της φύσης αποδίδει καρπούς όταν υπάρχει συλλογική προσπάθεια.