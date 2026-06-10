Εμπρηστικός ο Ερντογάν: Αν παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων στην Αν. Μεσόγειο, η απάντηση θα είναι σκληρή

Προκαλεί ξανά ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Προειδοποίησε ότι η Τουρκία θα απαντήσει με «σαφή και ισχυρό» τρόπο σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των Τούρκων και Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό. Δεν θα ανεχθούμε τετελεσμένα στις χώρες των αδελφών μας, ούτε θα κλείσουμε τα μάτια στις επιθέσεις» ανάφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το «Anadolu».

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι «εάν τα δικαιώματα και οι νόμοι της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων παραβιαστούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή» και πρόσθεσε:

«Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τέλους».

Για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Η ανακοίνωση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί προσωπικά στη Σύνοδο Κορυφής είναι ένα πολύτιμο βήμα όσον αφορά στη συνοχή της συμμαχίας».

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Έχουμε εντείνει τις προετοιμασίες μας για να καταστήσουμε τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας σημείο αναφοράς στην ιστορία του ΝΑΤΟ».