Ομόνοια: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου τη στιγμή που πωλούσε κάνναβη σε πελάτη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 64χρονου υπαλλήλου περιπτέρου την στιγμή που προμήθευε πελάτη με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, έναντι αντιτίμου, προχώρησαν αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη», το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο περίπτερο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 251 γραμμ. αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης και 18 ml καπνικό κανναβινέλαιο.

Εκτός από τον αλλοδαπό υπάλληλο του περιπτέρου συνελήφθη και ο 36χρονος ιδιοκτήτης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.