Ομόνοια: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου τη στιγμή που πωλούσε κάνναβη σε πελάτη

Αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη» συνέλαβαν στην Ομόνοια έναν 64χρονο υπάλληλο περιπτέρου τη στιγμή που πωλούσε κατεργασμένη κάνναβη, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών εντός του περιπτέρου. Συνελήφθη επίσης και ο 36χρονος ιδιοκτήτης, με σχηματισμό δικογραφίας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 64χρονου υπαλλήλου περιπτέρου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ομόνοια, τη στιγμή που πωλούσε κάνναβη σε πελάτη.
  • Σε έρευνα που ακολούθησε στο περίπτερο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 251 γραμμ. αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης και 18 ml καπνικό κανναβινέλαιο.
  • Συνελήφθη επίσης ο 36χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 64χρονου υπαλλήλου περιπτέρου την στιγμή που προμήθευε πελάτη με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, έναντι αντιτίμου, προχώρησαν αστυνομικοί του σχεδίου «Αριάδνη», το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο περίπτερο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 251 γραμμ. αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης και 18 ml καπνικό κανναβινέλαιο.

Εκτός από τον αλλοδαπό υπάλληλο του περιπτέρου συνελήφθη και ο 36χρονος ιδιοκτήτης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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