Μοναδική συνταγή του Jamie Oliver για σαλάτα με κινόα με… έμπνευση από την χωριάτικη

Μία συνταγή ρετρό για σαλάτα με κινόα του Βρετανού σεφ Jamie Oliver. Να είστε σίγουροι πως όλοι θα εντυπωσιαστούν με αυτή τη σαλάτα που παίρνει έμπνευση από την χωριάτικη σαλάτα.

Θρεπτική αξία ανά μερίδα

315 θερμίδες

1 7.2 γρ λίπος 25%

6 γρ κορεσμένα 30%

7.3 γρ σάκχαρα 8%

2.5 γρ αλάτι 42%

12.6 γρ πρωτεΐνη 25%

29 γρ υδατάνθρακες 11%

4.4 γρ φυτικές ίνες

Υλικά

250 γρ κινόα

1 μεγάλο μάτσο φρέσκο δυόσμο

2 λεμόνια

ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας

1 κόκκινο κρεμμύδι

250 γρ ώριμες ντομάτες

1 αγγούρι

200 γρ ελιές Καλαμών (με το κουκούτσι)

200 γρ φέτα

½ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη αποξηραμένη

ξύδι κόκκινου κρασιού

Μέθοδος