Μοναδική συνταγή του Jamie Oliver για σαλάτα με κινόα με… έμπνευση από την χωριάτικη

marinasiskos

timeout

Μοναδική συνταγή του Jamie Oliver για σαλάτα με κινόα με… έμπνευση από την χωριάτικη

Μία συνταγή ρετρό για σαλάτα με κινόα του Βρετανού σεφ Jamie Oliver. Να είστε σίγουροι πως όλοι θα εντυπωσιαστούν με αυτή τη σαλάτα που παίρνει έμπνευση από την χωριάτικη σαλάτα.

Εκπληκτική συνταγή για μπισκότα σοκολάτας από τον βραβευμένο pastry chef Julien Dugourd – Θα σας ενθουσιάσει

Θρεπτική αξία ανά μερίδα

  • 315 θερμίδες
  • 1 7.2 γρ λίπος 25%
  • 6 γρ κορεσμένα 30%
  • 7.3 γρ σάκχαρα 8%
  • 2.5 γρ αλάτι 42%
  • 12.6 γρ πρωτεΐνη 25%
  • 29 γρ υδατάνθρακες 11%
  • 4.4 γρ φυτικές ίνες

Υλικά

  • 250 γρ κινόα
  • 1 μεγάλο μάτσο φρέσκο δυόσμο
  • 2 λεμόνια
  • ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας
  • 1 κόκκινο κρεμμύδι
  • 250 γρ ώριμες ντομάτες
  • 1 αγγούρι
  • 200 γρ ελιές Καλαμών (με το κουκούτσι)
  • 200 γρ φέτα
  • ½ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη αποξηραμένη
  • ξύδι κόκκινου κρασιού

Μέθοδος

  • Βάζετε την κινόα σε μια κατσαρόλα με 450ml βραστό νερό και μερικά κλαδάκια δυόσμου, και τη σιγοβράζετε σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά.
  • Σβήνετε τη φωτιά και αφήνετε τους κόκκους να απορροφήσουν το υπόλοιπο νερό, στη συνέχεια μεταφέρετε την κινόα σε ένα μπολ, πετάτε το δυόσμο και την αφήνετε να κρυώσει.
  • Μόλις κρυώσει, προσθέτετε το ξύσμα και το χυμό από 1 λεμόνι, μαζί με λίγο ελαιόλαδο και μια πρέζα αλάτι και μαύρο πιπέρι.
  • Καθαρίζετε και κόβετε σε λεπτές φέτες το κρεμμύδι, ψιλοκόβετε τις ντομάτες, στη συνέχεια κόβετε το αγγούρι σε τέταρτα, αφαιρείτε τα σπόρια και το ψιλοκόβετε.
  • Λιώνετε τις ελιές με την παλάμη του χεριού σας και αφαιρείτε τα κουκούτσια.
  • Τις ψιλοκόβετε και τις βάζετε σε ένα μπολ μαζί με το κρεμμύδι, τις ντομάτες, το αγγούρι, τη φέτα και τη ρίγανη (αν μπορείτε να βρείτε ανθισμένη ρίγανη, τέλεια, προσθέστε μερικές δόσεις).
  • Προσθέτετε το ξύσμα και τον χυμό από το υπόλοιπο λεμόνι, λίγο ξύδι κόκκινου κρασιού και ελαιόλαδο, και αλατοπιπερώνετε.
  • Πλένετε και κόβετε σε λεπτές φέτες τα υπόλοιπα φύλλα του δυόσμου, κρατώντας τα μικρότερα για αργότερα, και τα ενσωματώνετε στην ελληνική σαλάτα.
  • Στραγγίζετε ένα μεγάλο κομμάτι λαδόκολλας, το ανοίγετε ξανά και το λαδώνετε ελαφρώς στη μια πλευρά.
  • Βάζετε το ένα τρίτο της κινόα στο μπολ, την μισή ελληνική σαλάτα από πάνω, προσθέτετε το υπόλοιπο ένα τρίτο της κινόα, τη δεύτερη μισή σαλάτα και το υπόλοιπο της κινόα.
  • Πατάτε καλά με μια κουτάλα κάθε στρώση, ώστε να είναι συμπαγής.
  • Σκεπάζετε με ένα ακόμη κομμάτι λαδόκολλας και τοποθετείτε από πάνω ένα μικρό πιάτο και κάτι βαρύ για να το πιέσει.
  • Το βάζετε στο ψυγείο ή το αφήνετε σε δροσερό μέρος για να σταθεί για περίπου 2 ώρες.
  • Όταν είστε έτοιμοι να σερβίρετε, γυρίζετε προσεκτικά τη σαλάτα πάνω σε μια επιφάνεια ή πιάτο, αφαιρείτε τη λαδόκολλα, την περιχύνετε με ελαιόλαδο και πασπαλίζετε με τα φύλλα του δυόσμου που έχετε κρατήσει.
  • Σερβίρετε με φρυγανισμένο ψωμί, κομμένο σε λωρίδες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα όνειρα προμηνύουν τον εκφυλισμό του εγκεφάλου και σοβαρές νευρολογικές παθήσεις

Τσάι ή καφές: Ποιο είναι καλύτερο για ενέργεια, πέψη και καρδιακή υγεία

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ» 2026  – Τι θα ισχύσει από τη νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Άνδρας υποβλήθηκε σε «περιτομή προσώπου» στην προσπάθειά του να… «ζήσει για πάντα»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα αγόρι που ακούει μουσική σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:05 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο άνεργος άνδρας της δεν μπορεί να ετοιμάσει τον γιο τους για το σχολείο – «Είμαι παράλογη που θέλω να τον χωρίσω;»

Μία γυναίκα αναρωτιέται αν έχει άδικο που θυμώνει με τον άνδρα της. Με μια ανάρτησή της στο Re...
06:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις τον σκύλο σε 7 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς...
05:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025: Ταύροι, σήμερα, μια μικρή κίνηση έχει μεγάλη αξία

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
21:01 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτούς τους 3 μήνες «καίνε» καρδιές – Έχουν μία «απαγορευμένη γοητεία»

Η απαγορευμένη αγάπη εκδηλώνεται ως εμμονή, εξάρτηση και γοητεία.  Τα καλύτερα ρομαντικά μυθισ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς