Μοναδική συνταγή του Jamie Oliver για σαλάτα με κινόα με… έμπνευση από την χωριάτικη

Μία συνταγή ρετρό για σαλάτα με κινόα του Βρετανού σεφ Jamie Oliver. Να είστε σίγουροι πως όλοι θα εντυπωσιαστούν με αυτή τη σαλάτα που παίρνει έμπνευση από την χωριάτικη σαλάτα.
Θρεπτική αξία ανά μερίδα
- 315 θερμίδες
- 1 7.2 γρ λίπος 25%
- 6 γρ κορεσμένα 30%
- 7.3 γρ σάκχαρα 8%
- 2.5 γρ αλάτι 42%
- 12.6 γρ πρωτεΐνη 25%
- 29 γρ υδατάνθρακες 11%
- 4.4 γρ φυτικές ίνες
Υλικά
- 250 γρ κινόα
- 1 μεγάλο μάτσο φρέσκο δυόσμο
- 2 λεμόνια
- ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας
- 1 κόκκινο κρεμμύδι
- 250 γρ ώριμες ντομάτες
- 1 αγγούρι
- 200 γρ ελιές Καλαμών (με το κουκούτσι)
- 200 γρ φέτα
- ½ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη αποξηραμένη
- ξύδι κόκκινου κρασιού
Μέθοδος
- Βάζετε την κινόα σε μια κατσαρόλα με 450ml βραστό νερό και μερικά κλαδάκια δυόσμου, και τη σιγοβράζετε σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά.
- Σβήνετε τη φωτιά και αφήνετε τους κόκκους να απορροφήσουν το υπόλοιπο νερό, στη συνέχεια μεταφέρετε την κινόα σε ένα μπολ, πετάτε το δυόσμο και την αφήνετε να κρυώσει.
- Μόλις κρυώσει, προσθέτετε το ξύσμα και το χυμό από 1 λεμόνι, μαζί με λίγο ελαιόλαδο και μια πρέζα αλάτι και μαύρο πιπέρι.
- Καθαρίζετε και κόβετε σε λεπτές φέτες το κρεμμύδι, ψιλοκόβετε τις ντομάτες, στη συνέχεια κόβετε το αγγούρι σε τέταρτα, αφαιρείτε τα σπόρια και το ψιλοκόβετε.
- Λιώνετε τις ελιές με την παλάμη του χεριού σας και αφαιρείτε τα κουκούτσια.
- Τις ψιλοκόβετε και τις βάζετε σε ένα μπολ μαζί με το κρεμμύδι, τις ντομάτες, το αγγούρι, τη φέτα και τη ρίγανη (αν μπορείτε να βρείτε ανθισμένη ρίγανη, τέλεια, προσθέστε μερικές δόσεις).
- Προσθέτετε το ξύσμα και τον χυμό από το υπόλοιπο λεμόνι, λίγο ξύδι κόκκινου κρασιού και ελαιόλαδο, και αλατοπιπερώνετε.
- Πλένετε και κόβετε σε λεπτές φέτες τα υπόλοιπα φύλλα του δυόσμου, κρατώντας τα μικρότερα για αργότερα, και τα ενσωματώνετε στην ελληνική σαλάτα.
- Στραγγίζετε ένα μεγάλο κομμάτι λαδόκολλας, το ανοίγετε ξανά και το λαδώνετε ελαφρώς στη μια πλευρά.
- Βάζετε το ένα τρίτο της κινόα στο μπολ, την μισή ελληνική σαλάτα από πάνω, προσθέτετε το υπόλοιπο ένα τρίτο της κινόα, τη δεύτερη μισή σαλάτα και το υπόλοιπο της κινόα.
- Πατάτε καλά με μια κουτάλα κάθε στρώση, ώστε να είναι συμπαγής.
- Σκεπάζετε με ένα ακόμη κομμάτι λαδόκολλας και τοποθετείτε από πάνω ένα μικρό πιάτο και κάτι βαρύ για να το πιέσει.
- Το βάζετε στο ψυγείο ή το αφήνετε σε δροσερό μέρος για να σταθεί για περίπου 2 ώρες.
- Όταν είστε έτοιμοι να σερβίρετε, γυρίζετε προσεκτικά τη σαλάτα πάνω σε μια επιφάνεια ή πιάτο, αφαιρείτε τη λαδόκολλα, την περιχύνετε με ελαιόλαδο και πασπαλίζετε με τα φύλλα του δυόσμου που έχετε κρατήσει.
- Σερβίρετε με φρυγανισμένο ψωμί, κομμένο σε λωρίδες.