Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία.

Άγιος Νέστωρ

Ο Νέστορας ήταν πολύ νέος στην ηλικία, ωραίος στην όψη και γνώριμος του Αγίου και ενδόξου Δημητρίου.

Ο Νέστορας, λοιπόν, βλέποντας ότι ο αυτοκράτωρ Διοκλητιανός χαιρόταν για τις νίκες κάποιου σωματώδους βαρβάρου, ονομαζόμενου Λυαίου, μίσησε την υπερηφάνεια του. Βλέποντας όμως και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου, πήρε θάρρος.

Πήγε λοιπόν στη φυλακή, όπου ήταν κλεισμένος ο Μεγαλομάρτυρας, και έπεσε στα πόδια του. Δούλε του Θεού Δημήτριε, είπε, εγώ είμαι πρόθυμος να μονομαχήσω με το Λυαίο, γι’ αυτό προσευχήσου για μένα στο όνομα του Χριστού.

Ο Άγιος, αφού τον σφράγισε με το σημείο του τιμίου Σταυρού, του είπε ότι και το Λυαίο θα νικήσει και για το Χριστό θα μαρτυρήσει. Τότε, λοιπόν, ο Νέστορας μπήκε στο στάδιο χωρίς φόβο και ανεφώνησε: «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοί».

Και αφού πολέμησε με το Λυαίο, του κατάφερε δυνατό χτύπημα με το μαχαίρι του στην καρδιά και τον θανάτωσε.

Εξοργισμένος τότε ο Διοκλητιανός, διέταξε και σκότωσαν με λόγχη το Νέστορα, αλλά και το Δημήτριο. Έτσι, μ’ αυτή του την ενέργεια ο Νέστορας δίδαξε ότι σε κάθε ανθρώπινη πρόκληση πρέπει να αναφωνούμε: «Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;» (Ψαλμός νε’ 5). Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δε θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Τεστ οπτικής αντίληψης: Μπορείτε να εντοπίσετε τις 3 διαφορές μέσα σε 8 δευτερόλεπτα στην εικόνα με τα αδέρφια;

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ» 2026  – Τι θα ισχύσει από την νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

27 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο – «Αποδεσμευτείτε από όσα δεν μιλούν στην ψυχή σ...

Η νέα λειτουργία Copilot Mode του Microsoft Edge ενεργοποιεί περισσότερες δυνατότητες AI
περισσότερα
05:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Νέα Χαλκηδόνα: Συναγερμός για πυρκαγιά σε μάντρα αυτοκινήτων – Για εμπρησμό κάνει λόγο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν πυρκαγιά ...
03:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τρίκαλα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 55χρονου Νικόλαου Κύργια στην περιοχή του Παλαιό...
02:45 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Σερί σεισμικών δονήσεων ανοικτά της Καρπάθου

Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρα...
01:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10) στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς