Παναθηναϊκός: Φόβοι για θλάση του Καλάμπρια που μπορεί να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 2 εβδομάδες

Η πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 για την 8η αγωνιστική της Super League, συνοδεύτηκε κι από μία πολύ σημαντική «απώλεια», καθώς ο Ντάβιντε Καλάμπρια υπέστη μυϊκό τραυματισμό κι αντικαταστάθηκε στο 11ο λεπτό απ’ τον Γιάννη Κώτσιρα.

Η πρώτη εκτίμηση για τον Ιταλό δεξιό μπακ κάνει λόγο για θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού του.

Κάτι που αν επιβεβαιωθεί, θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες κι ο Παναθηναϊκός θα τον στερηθεί κι από τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, κόντρα σε Ατρομητο (29/10, Κύπελλο), Βόλο (1/11, πρωτάθλημα), Μάλμε (6/11, Europa League) και ΠΑΟΚ (9/11, πρωτάθλημα).

Περισσότερα θα φανούν τη Δευτέρα (27/10), όταν θα υποβληθεί σε μαγνητική ο διεθνής Ιταλός μπακ, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν δεν έχει αποφύγει τη «ζημιά».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ