Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: «Ερυθρόλευκο» βάφτηκε το ντέρμπι

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» καθώς επικράτησε της ΑΕΚ με 2-0 με σκόρερ τους Ταρεμί και Ελ Κααμπί.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ομάδα Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε, έτσι, στο κυνήγι του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ, αφήνοντας πιο πίσω την Ένωση.

Το πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 33ο λεπτό και η κεφαλιά του Μεχντί Ταρέμι στο 67ο ήταν αρκετά για να πάρουν τους τρεις βαθμούς οι Πειραιώτες που δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, παρά το ότι εμφανίστηκε βελτιωμένη σε σχέση με την ήττα από τον ΠΑΟΚ μια εβδομάδα νωρίτερα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η πρώτη καλή στιγμή του ντέρμπι ήρθε στο 7’, όταν ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Ελ Κααμπί να πιάνει αφύλακτος την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω στον Θωμά Στρακόσια. Η επέμβαση του Αλβανού τερματοφύλακα στο 15’, πάλι επί του Μαροκινού φορ μετά από πάσα-λόμπα του Ταρέμι, ήταν μεγάλης κλάσης, με τον Ολυμπιακό να είναι σαφώς πιο απειλητικός.

Η ΑΕΚ έψαξε τον Λούκα Γιόβιτς στην πλάτη της άμυνας, με τον Κροάτη σε δύο περιπτώσεις να μην παίρνει σωστές, τελικές αποφάσεις. Για να φτάσουμε στο 31′, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν πέναλτι. Ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει στο υψωμένο χέρι του Ντομαγκόι Βίντα που είχε γυρισμένη πλάτη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Στην τρίτη τους «μονομαχία» ο Ελ Κααμπί νίκησε τον Στρακόσια, ανοίγοντας το σκορ στο 33ο λεπτό. Το δυνατό σουτ του Ντάνιελ Ποντένσε στο 42′ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας της ΑΕΚ που ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σαντιάγκο Έσε πάνω στον Δημήτρη Καλοσκάμη στο επόμενο λεπτό – Τομπάιας Στίλερ και VAR (Τομπάιας Ρέιτσελ, Άγγελος Ευαγγέλου) είχαν αντίθετη άποψη.

Η Ένωση μπήκε στο δεύτερο μέρος με εμφανή διάθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα. Απείλησε στο 54′, με το σουτ του Γιόβιτς από το ύψος της μεγάλης περιοχής να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κωνσταντίνου Τζολάκη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να κάνει, με τις αλλαγές του, πιο επιθετική την ομάδα του.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ό,τι κι αν είχε, όμως, ο Σέρβος στο μυαλό του, το… ακύρωσε το 2-0. Από εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, ο Ταρέμι πήδησε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων.

Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν γεμάτα λάθη από τις δύο πλευρές και είναι αξιοσημείωτο πως σημαντική φάση δε δημιουργήθηκε παρά το ότι υπήρξαν προϋποθέσεις. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για νέο πέναλτι στο 84′ – σε μαρκάρισμα του Λορέντσο Σκιπιόνι πάνω στον Σταύρο Πήλιο – αλλά και πάλι δεν δόθηκε κάτι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Στις καθυστερήσεις ο Τζολάκης υποχρεώθηκε σε σπουδαία επέμβαση στο μονοκόμματο σουτ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, στην πρώτη τελική στην εστία για την ΑΕΚ.

Το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Ολυμπιακό να μειώνει στον πόντο τη διαφορά από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και την Ένωση να μένει τέσσερις βαθμούς μακριά από την κορυφή, γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα σε ντέρμπι.

Διαιτητής: Τομπάιας Στίλερ (Γερμανία)
Κίτρινες: Ποντένσε, Γκαρθία, Ρέτσος – Κοϊτά, Μάνταλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (69′ Σκιπιόνι), Καμπελά (63′ Τσικίνιο), Ποντένσε (83′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (84′ Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι (69′ Ροντινέι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Πενράις (79′ Πήλιος), Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν (62′ Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (71′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς, Κοϊτά (71′ Πιερό), Καλοσκάμης (62′ Κουτέσα).
*Εκτός αποστολής της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού έμεινε ο Νίκλας Ελίασον, με τον Σουηδό εξτρέμ να υποβάλλεται αύριο σε εξετάσεις.

