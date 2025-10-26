Σύνταγμα: Δράση καθαρισμού στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – «Καλώ όσους ήταν εδώ μαζί μου, να είναι εδώ κάθε βράδυ» λέει ο Πάνος Ρούτσι

Επέστρεψε στο Σύνταγμα το βράδυ της Κυριακής (26/10), ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, ο οποίος έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, υπό τον φόβο να σβηστούν τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας.

Ο ίδιος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «εμείς δεν είμαστε η απειλή» και τόνισε ότι θα κρατήσουν τη μνήμη των θυμάτων ζωντανή.

«Δε θα περάσει, εμείς οι γονείς, τα παιδιά αυτά εδώ δε θα το αφήσουμε έτσι. Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν έγιναν θυσία όπως είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τους ενοχλεί αυτό το μέρος, το να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας κάθε βράδυ . Όλο αυτό ξεκίνησε από εμένα, θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Καλώ όσους ήταν μαζί μου 23 μέρες να είναι εδώ μαζί μου κάθε βράδυ. Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής, τι θα κάνατε αν ήταν τα παιδιά σας εδώ; Είμαστε ειρηνικά. Αυτοί που ερχόμαστε εδώ κάθε βράδυ δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ή απειλή».

Στο πλευρό του, η δικηγόρος του και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε δηλώσεις της, η ίδια ανέφερε ότι: «Τα παιδιά της πρωτοβουλίας «Μέχρι τέλους» πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, τα παιδιά που τιμούν τον τόπο του μνημείου, απόψε καθαρίζουν τον χώρο. Η δική μου παρουσία εδώ είναι εγγυητική γιατί από χθες το βράδυ έχουν αρχίσει εχθροπραξίες. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτό που κάνουν.

Λέμε ναι στην αξιοπρέπεια, στη ζωή, στη μνήμη, στη δικαιοσύνη. Μην αγγίζετε τα ονόματα, μην αγγίζετε αυτά τα παιδιά που είναι εδώ φύλακες άγγελοι του μνημείου. Τα παιδιά υπενθυμίζουν ότι ο αγώνας δε μπαίνει στα μουσεία, είμαστε εδώ και παλεύουμε».

Σημειώνεται πως η ομάδα «Μέχρι τέλους» ανέλαβε δράση καθαρισμού στο μνημείο για τα Τέμπη στη Βουλή, δείχνοντας με έμπρακτο τρόπο σεβασμό και μνήμη για τα θύματα.

Μέλη της ομάδας ανέφεραν σε δήλωσή τους: «Βρισκόμαστε εδώ σήμερα κάνοντας μια δράση καθαριότητας στο μνημείο, αυτό που η πολιτεία αρνείται να κάνει, η κυβέρνηση ρίχνει το μπαλάκι στον δήμο και ο δήμος στην κυβέρνηση. Εμείς το κάνουμε 8 μήνες, αφιλοκερδώς, το κάνουμε με ευχαρίστηση, σεβόμαστε τον χώρο και τους Εύζωνες της φρουράς».

Παράλληλα, σε δηλώσεις προέβη και ο Ηλίας Παπαγγελής, γονιός θύματος, αναφέροντας πως «θα είμαστε εδώ μέχρι να ελευθερώσουμε τις ψυχές μας. Τον χώρο εδώ τον σεβόμαστε και καθαρό τον έχουμε. Δεν πειράζουμε κανέναν».

«Θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα»

Μιλώντας στο Mega για την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι εκφράζει τον φόβο του πως τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα σβηστούν.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη. Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, ας φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν. Φοβάμαι ότι θα τα σβήσουν. Προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα ‘’Μέχρι τέλους’’ τις τελευταίες μέρες. Εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα και καλώ όλους όσους με στήριξαν να είμαστε όλοι μαζί γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Αυτό που κάνουν είναι μία πράξη εκδίκησης και δεν θα περάσει. Εγώ θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου».