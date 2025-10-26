Νίκησε τον Βόλο και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας ο ΠΑΟΚ

Στην κορυφή της βαθμολογίας για δεύτερη σερί αγωνιστική παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-0 του Βόλου στην Τούμπα.

Οι «ασπρόμαυροι» έπειτα από ένα κάτω του μετρίου πρώτο ημίχρονο, βελτιώθηκαν φτάνοντας στο τρίτο διαδοχικό «τρίποντο» με τα γκολ των Γιώργου Γιακουμάκη (49’) και Μαγκομέντ Οζντόεφ (73’, 80’), με τους Θεσσαλούς να υστερούν σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 8’ για τους γηπεδούχους. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ εκτέλεσε κόρνερ, ο Ντέγιαν Λόβρεν στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά, με τον Γιακουμάκη να γυρίζει άστοχα μέσα από τη μικρή περιοχή. Η δεύτερη ήρθε πάρα πολύ αργότερα, στο 37’, με την άστοχη κεφαλιά του Λόβρεν, αφού οι Θεσσαλοί μπόρεσαν να «παγώσουν» το ρυθμό και να μην αφήσουν τον ΠΑΟΚ να απειλήσει, παρά την κατοχή της μπάλας.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τράβηγμα του Ζόαν Σάστρε στον Λάζαρο Λάμπρου, με τον Ντεσπόντοφ να κερδίζει φάουλ σε εξαιρετική θέση στην αντεπίθεση. Από την εκτέλεσή του Βούλγαρου, η μπάλα κόντραρε λίγο στο τοίχος κι έφτασε στον Γιακουμάκη που με γυριστό από κοντά νίκησε αμυνόμενους και Μάριο Σιαμπάνη για το 1-0.

Ακολούθησαν οι πρώτες αλλαγές των δύο προπονητών, με αυτή του Λόβρεν να είναι αναγκαστική λόγω ίωσης. Ο Βόλος προσπάθησε να πάρει μέτρα στο γήπεδο και στο 64’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν, μετά το λάθος του Αλεσάντρο Βολιάκο, ο Γκρεγκ Τέιλορ πρόλαβε την ύστατη στιγμή τον Σαϊντ Χάμουλιτς που ήταν έτοιμος να εκτελέσει τον Αντώνη Τσιφτσή.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου υποχρεώθηκε σε δεύτερη αναγκαστική αλλαγή, με τον Σάστρε να έχει ενοχλήσεις στον προσαγωγό, με το παιχνίδι να παραμένει ανοιχτό. Ως το 73’… Από προσπάθεια του Τάισον στα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Τέιλορ που έκοψε στο σημείο του πέναλτι, με τον Οζντόεφ με δεξί πλασέ να κάνει το 2-0.

Ο Ρώσος μέσος έφτασε σε δεύτερο προσωπικό τέρμα στο 80’. Πήρε την κεφαλιά θέλοντας να βρει τον Γιακουμάκη, ο Έλληνας φορ έκανε κάτι σαν σκριν, με τον Οζντόεφ να μπαίνει ξανά στη φάση σουτάροντας με το δεξί για το 3-0.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίτο σερί «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, έφτασε τους 20 βαθμούς και θα παραμείνει πρώτος ανεξάρτητα του τι θα γίνει στο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, με τον Βόλο να μένει στους 12 βαθμούς και την τέταρτη θέση παρέα με Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό και Άρη.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μεϊτέ, Κένι – Φορτούνα, Μύγας.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (68’ Κένι), Λόβρεν (58’ Βολιάκο), Μιχαηλίδης, Τέιλορ (78’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβανούσετς (58’ Κωνσταντέλιας), Ντεσπόντοφ (68’ Ζίβκοβιτς), Τάισον, Γιακουμάκης.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (74’ Πίντσι), Σόρια, Φορτούνα, Μπουζούκης (60’ Γρόσδης), Τζόκα (86’ Θαρθάνα), Χουάνπι (86’ Προύντζος), Λάμπρου, Χάμουλιτς (74’ Μακνί).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ