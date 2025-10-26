Σεβίλλη: Μεγάλη διαδήλωση για σκάνδαλο με μαστογραφίες – Καθυστέρησαν να ενημερώσουν γυναίκες με ύποπτα αποτελέσματα

Χιλιάδες διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 16/10 στη Σεβίλλη, στην Ισπανία για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές αρχές χειρίστηκαν το θέμα της καθυστερημένης έκδοσης αποτελεσμάτων στις εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, μια διαμάχη που έχει εξελιχθεί σε πολιτική κρίση.

Οι αρχές της Ανδαλουσίας, περιφέρειας υπό την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος (PP), παραδέχτηκαν ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον 2.300 γυναίκες δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για τα αποτελέσματα της μαστογραφίας στην οποία υποβλήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία, κυρίως στη Σεβίλλη. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, οι γυναίκες δεν πληροφορήθηκαν ποτέ ότι οι εξετάσεις τους ήταν «ασαφείς» ή ότι είχε εντοπιστεί κάποια «ύποπτη βλάβη» και για αυτόν τον λόγο θα χρειαζόταν να εξεταστούν και πάλι σύντομα.

Για το θέμα αυτό αντιπαρατίθενται τις τελευταίες εβδομάδες η κεντρική, σοσιαλιστική κυβέρνηση της Μαδρίτης με τις τοπικές, δεξιές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για τις υπηρεσίες υγείας.

Σήμερα, οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Amama, μιας ένωσης που εκπροσωπεί τους ασθενείς, και συγκεντρώθηκαν έξω από την έδρα της τοπικής κυβέρνησης για να εκφράσουν την οργή τους.

«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, Μπονίγια παραιτήσου» φώναξε το πλήθος, στο στόχαστρο του οποίου έχει βρεθεί κυρίως ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, ο δεξιός πρόεδρος της περιφέρειας. Εξαιτίας της κρίσης αυτής παραιτήθηκε ήδη η σύμβουλος υγείας του προέδρου, Ροθίο Ερνάντεθ.

Οι συγκεντρωμένοι, μεταξύ των οποίων και πολλές γυναίκες εμφανώς συγκινημένες, φώναζαν συνθήματα όπως «Οι ζωές μας δεν μπορούν να περιμένουν» και «Δεν είστε μόνες».

Πολλές ασθενείς έχουν ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον των τοπικών αρχών.

Δεχόμενος σφοδρή κριτική, ο Μπονίγια, η θητεία του οποίου λήγει το επόμενο έτος, ζήτησε συγγνώμη από τις γυναίκες, όμως οι τοπικές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει κάποια εξήγηση για τους λόγους της αποτυχίας του συστήματος.

Σε πανεθνικό επίπεδο, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα μελετήσει «εις βάθος» τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, «αρχής γενομένης φυσικά» από αυτό της Ανδαλουσίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

